Mladić koji je noćas pao sa 15 metara visine na Kalemegdanu u Beogradu zadobio je teške povrede glave.

Nesreća se dogodila pred zoru, a kako saznajemo, muškarac je bio u alkoholisanom stanju.

- Hitnu pomoć pozvali su njegovi prijatelji koji su bili na licu mesta nesreće - kaže naš izvor i dodaje:

- Mladić je prilikom pada zadobio teže povrede glave i prevezen je u dežurnu ustanovu.

Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti ovog pada.