Dragana Anđelić, udovica Gorana Anđelića Makaze, koji je preminuo 16. februara 2025. godine u Baru, oglasila se za Kurir, nakon što je prethodno njena sverkva ispričala da misli da njen sin nije preminuo od srčanog udara, već da je otrovan. Iako u tekstu Kurira nije navedeno na koga Slavojka Anđelić sumnja kada kaže "da je njenom sinu nešto sipano u hranu ili piće", njena snajka Dragana se osetila prozvanom i navela "da želi da spreči širenje dezinformacija o smrti njenog muža, ali o njenoj porodici". Kako tvrdi Dragana, njena porodica i ona poslednjih dana preživljavaju pakao i linč.

Naime, u ispovesti koju je dala za Kurir Slavojka Anđelić, Goranova majka, istakla je sumnje u to da je njen sin umro zbog predoziranja narkoticima, te da veruje da je otrovan. Dragana Anđelić odgovorila je na sve navode svoje svekrve.

- To je žena koja nije videla svog sina, a mog pokojnog supruga, 28 godina, od 1998. godine. Oni od tada nisu pričali. Moj suprug je devet puta bio ranjen, ona nije ni jednom došla da ga obiđe, da mu donese tanjir supe. Na izjavi saučešća su me svi pitali ko je ta žena, niko njegov je ne zna i to je dokaz da ona prosto nikada nije bila deo njegovog života. To je žena koja je imala nekoliko vanbračnih zajednica, koja sada, sa 76 godina ima dečka i provodi se, a napada mene i moju decu dok u miru pokušavamo da nastavimo da živimo nakon tragedije - priča Dragana i nastavlja:

- Moj suprug nije ubijen, nažalost, on jeste bio narkoman. On je lečeni narkoman i ceo život bori sa tim porokom, o tome postoje pismeni dokazi jer se u više navrata lečio kako u privatnim tako i u državnim klinikama specijaliziranim za lečenje bolesti zavisnosti o čemu, naravno, postoje materijalni dokazi. Ona nije majka mom suprugu nikad bila, s obzirom na izjave koje je on davao svojim doktorima psihijatrima gde je detaljno pričao o zlostavljanju u detinjstvu od strane nje i njenih ljubavnika, te je to navodio kao koren svih svojih kasnijih problema. To isto je pričao i svim svojim prijateljima i naravno nama, svojoj porodici, što se takođe vrlo lako može proveriti.

Udovica je dalje navela da "otkako je on umro, ta žena ne ostavlja na miru ni nju ni njenu decu, koja su ugledna i učena".

- Sin je vrhunski sportista u Americi, a ćerka je doktor nauka u Beogradu. Ceo život su bila šikanirana i etiketirana kao "deca kriminalca", ali su trudom i učenjem postigli uspeh koji danas uživaju, a koji ona sada pokušava da naruši. Prolazimo kroz pakao, ta žena objavljuje naše fotografije na internetu i naziva nas ubicama, preti nam smrću, prijavljuje nas policiji, uznemirava... Ne znam šta želi od nas, mi smo od njenog sina nasledili samo kredite i dugove, moj otac je bio taj koji nas je finansirao kada nismo imali, a kasnije su sin i ćerka ocu slali pare. Mi smo podneli krivične prijave, proces je u toku, a bila je i hapšena svojevremeno - tvrdi Dragana i dodaje:

- Naglašavam da sam u momentu smrti muža bila nepokretna, jer sam operisana tri nedelje pre njegove smrti, te sam i saučešće primala u invalidskim kolicima, a u našoj kući te večeri nije bilo velikog kruga ljudi, kako Slavojka navodi. Takođe, navela bih da je moj suprug napustio kuću u 2 časa i 50 minuta nakon ponoći, kada je seo u taksi, a preminuo je u 6 sati i 15 minuta ujutru.

Druga strana priče

Podsetimo, Slavojka je u svojoj ispovesti otkrila sumnje koje ima oko smrti sina.

- Sumnjam da je mog sina neko otrovao. Goran je živeo sa svojom porodicom, a ja posebno. Nisam bila u dobrim odnosima sa njima, pa tamo nisam ni odlazila, ali je on redovno dolazio kod mene - pričala je ona.

Prema njenim rečima, kobne večeri u Goranovom domu bili su prijatelji koji su ostali do jutra.

- To veče su mu dolazili prijatelji, ostali su do zore, a ujutru rano njemu je pozlilo. Čula sam da je taksijem došao do bolnice. Čudila sam se što ga neko nije dovezao, nego je u tom stanju našao taksi i otišao sam. Kod kuće su imali dva automobila, a mogao je valjda neko od tih prijatelja da ga odveze. Sve mi je delovalo sumnjivo, kao da je bilo namešteno - rekla je neutešna majka, iznoseći svoje sumnje.

- Moj sin se nekada bavio boksom, čak devet puta je pucano na njega. Sve je to preživeo, a onda da umre ovako...

Obdukcioni nalaz

Kurir je, inače, imao uvid u obdukcioni nalaz u kojem se navodi da je Anđelić konzumirao veliku količinu narkotika.

- Smrt je nasilna i nastupila je usled trovanja narkoticima. U vreme umiranja nije postojalo stanje alkoholisanosti. U vreme umiranja postojalo je prisustvo psihoaktivnih supstanci (kokain, morfin, opijati, benzodiazepini) - piše u nalazu.

Slavojka tvrdi da upravo zbog kombinacije više supstanci sumnja da njen sin nije sve to svojevoljno uneo u organizam.

- Verujem da su mu te večeri, kada su se okupili u njegovom stanu, podmetnuli veliku količinu droge u hranu ili piće koje je konzumirao i da je zbog toga preminuo usled trovanja. Detalje njegove smrti ne znam jer nisam živela sa njim. Za njegovu smrt saznala sam tek sutradan. Rečeno mi je da su ga iz taksija mrtvog uneli u ćebetu u bolnicu - tvrdila je ona i dodala:

- Mučila sam se ceo život da odgojim dvojicu sinova, da napravim ljude od njih, a da danas ne znam kako mi je dete umrlo.

Poslednji put, kaže, sina je videla mesec dana pre smrti.

- Sreli smo se na bulevaru. Vozio je motor, imao kacigu. Zaustavio se i pitao me: "Kevo, šta radiš?". To mi je bio poslednji put da sam ga videla živog - priseća se majka.