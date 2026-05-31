Slušaj vest

Devedesete godine u Srbiji ostale su upamćene po ratovima, sankcijama, hiperinflaciji i raspadu države, ali i po eksploziji organizovanog kriminala koji je praktično prerastao u paralelni sistem moći. U tom periodu granice između podzemlja, politike, navijačkih grupa, ratnih jedinica i pojedinih delova državne bezbednosti često su bile zamagljene.

Na ulicama Beograda vodili su se krvavi obračuni. Ljudi koji su preko noći postajali vlasnici klubova, kazina, benzinskih pumpi i „biznisa“ isto tako brzo završavali su u sačekušama - ispred hotela, restorana, kafića ili sopstvenih kuća.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" koji su govorili na ovu temu bili su Milan Milović pukovnik JZO u penziji, Dejan Radenković bivši funkcioner MUP-a, Bratislav Gagović bivš šef odseka Petog odeljenja PU.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

Milović kaže da je početak 90-ih godina obeležio raspad SFRJ, a mnogi kriminalci su došli u svoju zemlju, gde su formirali veliki broj paravojnih jedinica. Prema njegovim rečima, gomila njih je taj patriotizam koristila za pljačkanje i lični biznis, što ocenjuje kao jedan veoma težak period za Srbiju:

- Dolazi tada do povećanog broja likvidacija na ulici. Država je preživljavala od šverca cigareta i goriva. Mnogi su se upetljali u te mračne operacije i mnogi su se upetljali u te kriminalne poslove nakon čega su ih likvidirali. Na primer Radovana Stojičića Badžu, koji je tokom 90-ih bio prvi čovek policije, sam lično poznavao, on je čovek koji je ceo život posvetio policiji. Međutim, policajac kada krene svog predsednika da doživljava kao šefa, on gubi integritet, e Badža je bio oduševljen Miloševićem - kaže Milović i dodaje:

- Bio je u tihom sukobu sa jugoslovenskom levicom. Šta je razlog njegove likvidacije? Tada je postojalo mnogo dezinformacija. Zvanična istraga nikada nije dovelo do izvršioca. Tada nije bilo slučajnih žrtava. Javna tajna je da nije bio miljenik jugoslovenske levice - kaže Milović.

"Niko nije verovao da će Badža biti ubijen"

Kada je Stojčić lišen života u restoranu "Mama Mia", Bratislava Gagovića su pozvali jer je njegova grupa tada bila dežurna.

- Tačno su na njega ispaljeni projektili i hitci upozorenja za povlačanje. Mislim da je tu bio sin pokojnog Badže. Nađena je torba, došli su visoki predstavnici MUP-a, isto su prisustvovali uviđaju. Dragan Kecman je kolega koji je bio sa mnom u grupi. Kad sam mu rekao ko je ubijen, vratio se bled kao krpa. Niko nije verovao da će ga ubiti. Vezivan je za šverc duvana, čak mu je i rođeni brat Siniša bio obuhvaćen optužnicom za šverc duvana - kazao je Gagović.

Bratislav Gagović Foto: Kurir Televizija

"Iza svega je stajala služba"

Radenković taj period smatra veoma teškim, a tvrdi da su Vlajko Stojiljković i Badža bili deo policijskih sistema u vremenu kada je šverc robe cvetao:

- Tada su mnogi dolazili do abnormalnog bogatstva, u tom poslu su se izgubili kriterijumi i kriminal je rukovodio tim ljudima. Upravo zbog toga su se dešavala ubistva o kojima niko nije mogao da ostane ravnodušan. Posle ubistva Badže je zaplenjena velika količina novca. Toliko vremena je prošlo i mislim da je iza svega stajala služba koja je imala zadatak da očisti neke redove i one koji su imali određena saznanja o nekim državnim službama. Sve to ima veze sa tadašnjom politikom i načinom na koji je država funkcionisala. Vlajko je sigurno imao pritisak zbog optužbi Haškog tribunala- kaže Radenković.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

Zorana Sokolovića našli u automobilu

Zoran Sokolović bio je ministar unutrašnjih poslova Srbije od 1991. do 1997, potom savezni ministar unutrašnjih poslova SR Jugoslavije do pada vlasti Slobodan Milošević 2000. godine. U februaru 2001. pronađen je mrtav u svom automobilu „lada niva“ kod Knjaževca, u blizini rodnog sela Lepena. Bio je zaključan u vozilu, sa pištoljem u ruci i prostrelnom ranom glave. Vrlo brzo MUP Srbije je saopštio da je reč o samoubistvu.

Obdukcija i balističko veštačenje, prema zvaničnim navodima, pokazali su: da je pucao iz svog registrovanog pištolja, da su tragovi barutnih čestica pronađeni na njegovoj ruci, i da povrede odgovaraju samopovređivanju.

Gagović tvrdi da je Zoran uživao predsednikovo apsolutno poverenje, te da je zbog toga i došao na svoju funkciju.

02:26 Milović o raspadu SFRJ koje je dovelo do formiranja velikog broja paravojnih formacija Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs