Njih dvojica su, prema nezvaničnim saznanjima, živeli u selu, sami, u dve odvojene kuće. Navodno su se često raspravljali oko različitih stvari u svojoj okućnici.

Selo Jastrebac Foto: Kurir

Ova tragedija je ozbiljno "uzdrmala" selo sa pedesetak stanovnika. Miroslav Stevanović, predsednik Mesne zajednice kaže za Kurir da je Sveta S. sahranjen i da je celo selo zapalilo sveću za pokoj duše komšije.

- Naše selo se uopšte u medijima retko spominje, a sada je bilo u svim zbog tragičnog događaja. Svi su na sahrani videli da problemi svakodnevnice ne bi trebali da izazivaju takav bes jer nas je stvarno ostalo malo ovde na jugu. Ne znam tačno zbog čega su se potukli, ali moram da apelujem na toleranciju. Nesreća je to velika koja nas je zadesila zbog neke voćke ili sličnog razloga - rekao je Stevanović za Kurir.

Meštani su zapanjeni, ali i zgroženi tragedijom koja se dogodila i pretpostavljaju šta je mogao da bude uzrok ove kobne razmirice dvojice braće.

- Svako pored kuće ima neku voćku, kajsiju, višnju, jabuku i tako dalje. Tako su i oni imali pored svojih kuća takva stabla. I sada se sukob dogodio, kako nam pričaju, oko toga da je neko oborio jedno ili više takvih stabala, a da nije pitao brata. Priča se da su se posvađali oko neke voćke, a šta je baš uzrok, to policija zna - rekao nam je jedan meštanin sela koje broji jedva pedesetak ljudi.

Oni su ranije ispričali da su se braća mnogo razlikovala karakterno.

- Slobodan koji je ubio brata je jedan miran čovek. On je nekada dugo radio u Drvno-prerađivačkoj industriji "Sloga". Vredan je čovek i bez obzira što nema porodicu, kuću i okućnicu je držao lepo. A ubijeni Sveta je bio malo za***an čovek. On je poznat i u Vladičinom hanu kao i u našem selu. Čim mu nešto zasmeta, on zove policiju. On se stalno pravio da je ugrožen, da mu nešto fali i da ga je neko za nešto "zavrnuo". Sve moguće institucije ga znaju u hanu, podnosio je razne žalbe, živeo je od socijale i poljoprivrede pa se žalio na sve i svašta. Dugo godina se njih dvojica raspravljaju oko stvari u okućnici, a sada je Slobodanu izgleda "prekipelo" - kaže nam ovaj meštanin koga zatičemo na poslu u njivi.

Slobodanu S. je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju određen pritvor, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

- Nakon više udaraca drvenom motkom u predelu glave, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Naložena je obdukcija tela pokojnog - potvrđeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Vranju koje vodi istragu.

Meštani navode da pored malog broja stanovnika, sada će još dve kuće biti zatvorene.