Policija u Nišu uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pokušao da podmiti saobraćajne policajce i potom pobegao automobilom.
Hronika
NUDIO MITO POLICIJI DA MU "PROGLEDA KROZ PRSTE": Uhapšen Nišlija (38), vozio audi A6 u alkoholisanom stanju, pa odbio da se testira
Slušaj vest
Ministarstvo unutršanjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je uhapšen muškarac (38) iz Niša zbog sumnje da je pokušao da podmiti saobraćajnu policiju.
U saopštenju se D.M. sumnjiči da je upravljajući vozilom "audi A6", u vidno alkoholisanom stanju, odbio da se alkotestira i da je nudio novac policijskim službenicima koji su ga zaustavili, kako ne bi izvršili tu službenu radnju.
Nakon što su policajci odbili ponuđeni novac i naložili mu da krene u službene prostorije, on je automobilom pobegao, ali je sustignut i uhapšen, dodaje se.
Sumnjiči se za krivično delo "davanje mita", određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši