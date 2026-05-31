U četvrtak oko 20 časova, u Bečeju, došlo je do ubistva kada je, kako se sumnja, sin M. G. (17) zadavio oca Jovana G. (54) u porodičnoj kući. Sumnja se da je ubistvu prethodila svađa, a zatim i fizički obračun. Nakon ubistva, sin je pozvao policiju i prijavio da misli da mu je otac mrtav.

Komšije ove porodice ispričale su da su šokirane nakon što su saznali šta se dogodilo, kao i da su čule da je žrtva zapravo napao ženu kada je tu naišao sin kada je došlo do sukoba između njih dvojice.

Podsetimo, ubistvo se dogodilo u Šumskoj ulici, a mladić je sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. On je rekao da se potukao sa ocem i naveo da postoji velika mogućnost da ga je ubio.

Navodno je mladić ispričao da je "pokušao da smiri oca polugom na vratu".

- Ispričao je da se prvo posvađao sa ocem, nakon čega ga je pretukao. Bukvalno je policajcima rekao: "Možda sam ga udavio". Prema njegovim rečima, nakon što je udario oca, čovek je pao na pod, a osumnjičeni je tada navodno pokušao da ga smiri tako što mu je napravio polugu na vratu. Tvrdio je da u tom trenutku nije bio siguran da li ga je time usmrtio - ističe izvor.

Foto: Kurir/S.U.

"Socijalno ga je sklonilo, on je tu dolazio danima"

Stanovnici Bečeja kažu da su šokirani onime što dogodilo u njihovom, inače, mirnom mestu.

- Apsolutno sam iznenađen. Svi mi smo znali njega lično i bili dobri sa njim. On je bio, da kažem, sportski tip. Dečko koji je voleo basket, koji je živeo za basket. Desilo se, eto. Mislim da je to neka porodična tragedija za koju niko ne može da sudi. Mi smo u neverici. Sedeli smo ovde sinoć do ponoći do kad su bile i policijske patrole i pogrebno. U šoku smo, stvarno - kaže jedan meštanin.

Drugi meštanin govori da je M. G., oca tinejdžera, "socijalno sklonilo iz kuće, ali je on tu dolazio danima".

- Videli smo ga ovde da prolazi. Sad sam pričao sa kolegom, kažu da je napao majku i da je sin odreagovao kako je odreagovao. Niko tu nije bio agresivan, nego majka nije mogla više da živi sa njim, da budu zajedno. Tukao je on nju već par puta i tu smo nešto čuli, ali jedno pola godine se ništa o njima nije spominjalo zato što oca nismo viđali. Počeli smo tu ga viđamo i rekosmo - ovaj se vratio. On je bio tu, prošao je jedanput, dvaput, treći put je prošao tu neki dan, ja sam sedeo tu, otišao sam, posle sat vremena, dva, to se i desilo - ispričao je meštanin.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Određen mu pritvor do 30 dana

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapsili su osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično delo - ubistvo.

Njemu je, nakon saslušanja, nadležni sudija Višeg suda u Zrenjaninu odredio pritvor koji mu, prema tom rešenju, može trajati najduže 30 dana.