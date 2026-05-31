UZNEMIRUJUĆI SNIMAK NESREĆE U NOVOM PAZARU! Motor sa dvojicom mladića podleteo pod autobus, jedan hitno prebačen za Beograd - zadobio teške povrede! (VIDEO)
Motociklista je oboren u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras, oko 22.45 časova u Novom Pazaru.
Naime, kako prenosi "Sandžak danas", do nesreće je došlo u ulici Stevana Nemanje, u blizini Autobuske stanice u Novom Pazaru, kada je motocikl sa dvojicom mladića izgubio kontrolu i udario u autobus. Na snimku se vidi kako autobus usporava nakon što je vozač primetio da motocikl nekontrolisano klizi ka njegovoj traci, ali sudar uprkos tome nije mogao biti izbegnut.
Motocikl je smrskan ispred autobusa, dok su vozač i putnik izbačeni na kolovoz. Prema poslednjim informacijama, jedan od mladića je zadobio lakše povrede i nalazi se van životne opasnosti, dok je drugi, zbog težih povreda, nakon ukazane lekarske pomoći u Novom Pazaru prevezen u Beograd na dalje lečenje.
Prema dostupnim informacijama, teško povređeni mladić zadobio je prelom noge, nagnječenje slezine, nagnječenje bubrega.
Pogledajte snimak nesreće u nastavku:
Uprkos težini povreda, lekari navode da je mladić trenutno van životne opasnosti, što je ohrabrujuća vest za njegovu porodicu, prijatelje i brojne građane koji od sinoć prate razvoj događaja.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.
Kurir.rs/Sandžak danas