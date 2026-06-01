U stanu u Gogoljevoj ulici u Novom Sadu izbio je manji požar zbog kojeg su na teren upućena tri vatrogasna vozila. Požar je brzo lokalizovan, a povređenih nije bilo
Buktinja
DRAMA U NOVOM SADU! Vatrogasci hitno intervenisali u stambenoj zgradi, dim se širio hodnikom (VIDEO)
Večeras je došlo do požara u jednom stanu, u Gogoljevoj ulici u Novom Sadu.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", najverovatnije je do buktinje došlo prilikom pripreme večere.
Na lice mesta izašla su tri vatrogasna vozila, ali na svu sreću sve je rešeno upotrebom PP aparata.
Manja količina dima pojavila se u hodniku zgrade.
Kako se dodaje, nema povređenih lica.
