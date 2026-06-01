Nepoznati vozač kasno sinoć izazvao tešku saobraćajnu nesreću vozeći u kontrasmeru na auto-putu Beograd-Ostružnica, a potom peške pobegao sa lica mesta.

Nezvanično, prava drama odigrala se oko ponoći na oko tri kilometra pre isključenja za Ulicu Svetolika Lazarevića.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, vozač automobila marke "opel" (beogradskih registarskih oznaka) kretao se trakom koja je fizički odvojena za suprotan smer. U tom suludom i ekstremno rizičnom manevru, on je direktno naleteo i sudario se sa automobilom marke "ford", za čijim je volanom bio muškarac (66).

Odmah nakon žestokog sudara, vozač "opela" je izašao iz smrskanog automobila i, umesto da pomogne drugom učesniku ili sačeka policiju, peške se udaljio u nepoznatom pravcu.

Na lice mesta odmah su izašle patrole saobraćajne policije. Tokom uviđaja, vozač "forda" podvrgnut je alkotestiranju, a aparat je pokazao da u organizmu ima 0,40 promil alkohola, zbog čega će protiv njega biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Zbog ove nesreće i delova automobila rasutih po kolovozu, saobraćaj u pravcu ka gradu bio je u potpunoj obustavi do sat nakon ponoći.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku vozača koji je pobegao sa lica mesta.

Kurir.rs/Telegraf

