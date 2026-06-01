Maloletni J.D. (17) primljen je 30. maja oko ponoći u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnim ranama u predelu grudi. Prema prvim informacijama, njega je u Grockoj, na autobuskom stajalištu, nakon sukoba nožem napao vršnjak.

Kako je došlo do krvavog obračuna usred gradskog prevoza i šta je prethodilo incidentu koji je uznemirio javnost, za emisiju "Redakcija", govorio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

- Nažalost, ovakvi događaji postaju sve češći. Tragedije poput one u Ribnikaru pokazale su da se suočavamo sa ozbiljnim problemom koji nije izolovan slučaj. Stiče se utisak da se trend nasilja među maloletnicima nastavlja, dok odgovornost za njihove postupke često izostaje. Već duže vreme postoji potreba da se ozbiljno razgovara o granicama krivične odgovornosti i o tome da li postojeća zakonska rešenja odgovaraju današnjim okolnostima - rekao je Marković.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

"Maloletnički kriminal je u porastu"

Međutim, kako dodaje, sve se uglavnom završava na inicijativama i razgovorima koji ne budu sprovedeni u delo.

- Smatram da je neophodno uključiti stručnjake, pravnike i advokate kako bi se pronašla adekvatna rešenja. Moj utisak jeste da je maloletnički kriminal zaista u porastu. Sve češće svedočimo slučajevima nasilja koje se događa bez jasnog povoda. To dodatno uznemirava građane jer nikada ne znaju kada i gde može doći do incidenta. Problem je i u tome što mnogi maloletnici ne osećaju strah od posledica svojih postupaka.

Govoreći o mogućim uzrocima nasilja među maloletnicima, Marković ističe da problem nema jednostavno objašnjenje i upozorava da određeni sadržaji kojima su mladi svakodnevno izloženi mogu imati značajnu ulogu u oblikovanju njihovog ponašanja.

- Uzroci ovakvog ponašanja su brojni i složeni. Jedan od faktora o kojima se često govori jesu nasilni sadržaji kojima su mladi izloženi, uključujući i pojedine video-igre. Kod određenog broja dece i mladih takvi sadržaji mogu doprineti normalizaciji agresivnog ponašanja, koje se kasnije može preneti i u stvarni život. Zbog toga je važno da se ovom problemu pristupi ozbiljno i sistemski.

- Kada građani primete potencijalno rizične situacije, posebno okupljanja grupa koje deluju agresivno ili izazivaju incidente, najbolje je da ih izbegnu i udalje se ukoliko je to moguće. Naravno, to nije trajno rešenje problema. Građanima je potrebno da se osećaju bezbedno, a za to su neophodni efikasni zakoni i njihova dosledna primena. Ne mogu da prikrivam stvarno stanje niti da građanima ulivam lažnu sigurnost. Maloletnički kriminal jeste u ekspanziji i zato je neophodno hitno reagovati, prilagoditi zakonodavstvo savremenim izazovima i vratiti ljudima osećaj bezbednosti - za emisiju "Redakcija", zaključio je Marković.

