U periodu od 1. do 7. juna 2026. godine, u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.

Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je tokom prošle godine svako peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od najugroženijih. Analize saobraćajnih nezgoda sa njihovim učešćem pokazuju da čak dve trećine nezgoda sa nastradalim vozačima dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila.

Apelujemo na vozače dvotočkaša da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti u saobraćaju, kao i na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na vozače dvotočkaša, kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, poručuje MUP u saopštenju.