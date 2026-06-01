Slušaj vest

U periodu od 1. do 7. juna 2026. godine, u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.

Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je tokom prošle godine svako  peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od najugroženijih. Analize saobraćajnih nezgoda sa njihovim učešćem pokazuju da čak dve trećine nezgoda sa nastradalim vozačima dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila. 

Apelujemo na vozače dvotočkaša da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti u saobraćaju, kao i na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na vozače dvotočkaša, kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, poručuje MUP u saopštenju.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA POLICIJA ZABELEŽILA 55.500 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE: Rekordan broj prekršaja otkriven u velikoj međunarodnoj akciji!
-dsc1961.jpg
HronikaALARMANTNI REZULTATI ROADPOL AKCIJE: Svaki peti kamion u prekršaju, otkriveni alkohol i droga za volanom! (video)
Saobraćajni policajac
HronikaDANAS KREĆE VELIKA AKCIJA POLICIJE, VOZAČIMA SE NEĆE TOLERISATI JEDNA STVAR! Dok se ne ispune uslovi vozilo neće moći ni da krene! Dve grupe su na "radaru"
Saobraćajni policajac
DruštvoSAOBRAĆAJNA POLICIJA OD DANAS JE NA SVAKOM ĆOŠKU! I evo šta proverava! Kazne su debele, kreću se od 40.000 pa i do 120.000 dinara ako odbijete ovaj test!
saobraćajna policija i udes automobila
HronikaSAOBRAĆAJNA POLICIJA U AKCIJI! Vozači, ovog dana počinje kontrola, a posebno će se proveravati ove 2 stvari
Saobraćajni policajac