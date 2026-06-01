Slušaj vest

Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena, a povređenih nije bilo.

Oko 02.00 posle ponoći operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade dobio je dojavu da gori objekat na Železničkoj stanici.

požar Kragujevac
Foto: UVS MUP

Odmah je na lice mesta upućeno 15 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila. Njihovim dolaskom na lice mesta utvrdjeno je da gori napušteni magacin pored stanice, površine oko 500 metara kvadratnih. Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, a krov na objektu se urušio pre dolaska ekipa vatrogasaca.

IMG-0ce5ca0060aaeb8f1a8968dcce8fa8c6-V.jpg
Foto: UVS MUP

Brzom intervencijom požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Sprečeno je dalje širenje vatre i tako spaseno preko 300 kvadrata.

U požaru nije bilo povređenih, a tokom istrage biće utvrđen uzrok izbijanja vatre.

Ne propustiteHronikaOD DANAS ĆE SAOBRAĆAJNA POLICIJA BITI NA SVAKOM ĆOŠKU! Kreće velika ROADPOL akcija, budno će motriti ovu grupu vozača!
shutterstock_2739202655.jpg
HronikaPUCNJAVA U KALUĐERICI, RANJEN MUŠKARAC (41): Čim je ispričao šta se zbilo, policiji odmah bilo sumnjivo! Objašnjenje je bizarno
Screenshot 2026-05-25 112132.png
HronikaSULUDA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD OSTRUŽNICE! Vozio u kontrasmeru, izazvao udes pa pobegao peške?!
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaDRAMA U NOVOM SADU! Vatrogasci hitno intervenisali u stambenoj zgradi, dim se širio hodnikom (VIDEO)
Screenshot 2026-06-01 001031.jpg