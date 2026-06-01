Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena, a povređenih nije bilo.

Oko 02.00 posle ponoći operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade dobio je dojavu da gori objekat na Železničkoj stanici.

Foto: UVS MUP

Odmah je na lice mesta upućeno 15 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila. Njihovim dolaskom na lice mesta utvrdjeno je da gori napušteni magacin pored stanice, površine oko 500 metara kvadratnih. Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, a krov na objektu se urušio pre dolaska ekipa vatrogasaca.

Brzom intervencijom požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Sprečeno je dalje širenje vatre i tako spaseno preko 300 kvadrata.