Požar je noćas zahvatio stari magacin na Železničkoj stanici u Kragujevcu.
POŽAR NA ŽELEZNIČKOJ STANICI U KRAGUJEVCU: Vatrogasci se žestoko borili sa vatrenom stihijom (FOTO)
Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena, a povređenih nije bilo.
Oko 02.00 posle ponoći operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade dobio je dojavu da gori objekat na Železničkoj stanici.
Foto: UVS MUP
Odmah je na lice mesta upućeno 15 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila. Njihovim dolaskom na lice mesta utvrdjeno je da gori napušteni magacin pored stanice, površine oko 500 metara kvadratnih. Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, a krov na objektu se urušio pre dolaska ekipa vatrogasaca.
Foto: UVS MUP
Brzom intervencijom požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Sprečeno je dalje širenje vatre i tako spaseno preko 300 kvadrata.
U požaru nije bilo povređenih, a tokom istrage biće utvrđen uzrok izbijanja vatre.
