Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je juče, u okviru obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, počela sa radom nacionalna platforma „Sajber straža“, dostupna na adresi https://sajberstraza.gov.rs, namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnijoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru.

Dačić je istakao da je "Sajber straža" osmišljena kao jedinstveno mesto na kome će građani i pravna lica moći da prijave različite oblike krivičnih dela u digitalnom okruženju, dobiju pouzdane informacije i blagovremena upozorenja, prepoznaju rizike i unaprede svoju bezbednost prilikom korišćenja interneta i digitalnih servisa.

- Cilj platforme nije samo da omogući prijavu nakon što se incident dogodi, već da doprinese sprečavanju novih krivičnih dela, bržem otkrivanju pretnji, blagovremenom informisanju građana i efikasnijem reagovanju nadležnih institucija - rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, putem platforme građani i privreda moći će da prijave različite oblike visokotehnološkog kriminala, uključujući internet prevare, zloupotrebe naloga, kompromitaciju digitalnih sistema, zlonamerne linkove i sadržaje, krađu i zloupotrebu ličnih podataka, digitalno nasilje, ucene, kao i druge incidente u digitalnom okruženju.

- Visokotehnološki kriminal više nije izolovana pretnja koja pogađa samo IT sektor, već oblik kriminala koji direktno utiče na građane, privredu, institucije i bezbednost društva u celini. Internet je postao prostor svakodnevnog života, ali i prostor u kome deluju organizovane kriminalne grupe, prevaranti i lica koja zloupotrebljavaju savremene tehnologije na štetu građana“, poručio je ministar Dačić.

On je naglasio da će „Sajber straža“, pored prijema prijava, imati i značajnu preventivnu i koordinacionu ulogu, kroz bržu razmenu podataka i saradnju nadležnih institucija, finansijskog sektora, internet zajednice i međunarodnih partnera.

Kako je naveo, platforma će služiti i za razmenu podataka o računima koji se koriste za prevare i druge nezakonite aktivnosti, u saradnji sa Udruženjem banaka Srbije i poslovnim bankama, kao i za razmenu podataka o zlonamernim i prevarnim internet domenima, u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije i internet provajderima.

„Kada se utvrdi da se određeni račun, internet domen ili digitalni resurs koristi za prevare ili druge oblike visokotehnološkog kriminala, nadležni organi će moći brže da reaguju, razmenjuju podatke i preduzimaju mere u cilju sprečavanja dalje štete i zaštite građana“, istakao je Dačić.

Platforma „Sajber straža“ realizovana je na inicijativu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uz podršku Saveta Evrope i UNOPS-a kao implementacionog partnera. Poseban značaj u realizaciji ovog projekta ima i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, na čijoj će infrastrukturi, u okviru Državnog data centra, Platforma biti smeštena, a čiji je stručni tim, zajedno sa Sektorom za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva unutrašnjih poslova, pružio podršku u njenoj instalaciji i tehničkom uspostavljanju.

Dačić je ocenio da „Sajber straža“ predstavlja novi model saradnje građana, državnih institucija, privatnog sektora i međunarodnih partnera, sa ciljem da digitalni prostor u Republici Srbiji bude bezbedniji, otporniji i pouzdaniji za sve građane.