Slušaj vest

Suđenje u Višem sudu u Beogradu, Stefanu Zlatanoviću i Luki Vučetiću nastavljeno je gledanjem snimaka. Oni su optuženi za ubistvo Ranka Radoševića 9. maja 2023. godine na benzinskoj pumpi u Rušnju i Marku Pjanoviću i Azri Šabanović, okrivljenim za pomaganje.

Na snimku sa parkinga ispred benzinske pumpe dan pre ubistva vidi se da Zlatanović i njegova tadašnja devojka dolaze do sivog automobila "golf 8", potom odlaze negde, a onda se vraćaju. Zlatanović je u sudu rekao da je tada zvao Radoševića da mu kaže da je stigao.

- Tu smo ga čekali da dođe. Video sam ga pre toga da je izašao ispred pumpe. Pričao je na telefon i rekao je da čekamo pored auta, pa smo se vratili tamo - objasnio je Stefan Zlatanović.

Foto: Printscreen/Facebook

Na sledećem snimku vidi se da Ranko Radošević, zvani Ranko Eskobar, prilazi Zlatanoviću i da pruža ruku ka njemu, a potom svo troje ulaze u automobil i odlaze sa parkinga pumpe.

- Samo je rukom pokazao da uđem u automobil, nije mi ništa dao. Ja sam pružio ruku da se javim, a on mi nije ni ruku pružio, samo je rekao: "Ulazi u kola". Seo da vozi, ja sam bio na suvozačkom sedištu, a moja bivša devojka na zadnjem sedištu - ispričao je Zlatanović.

Prema optužnici Zlatanović se tada pravio da hoće od Radoševića, koji se bavio prodajom automobila, da kupi automobil, pa je dolazio da ga vidi i isproba.

Na druga dva snimka kod benzinske pumpe se vide Stefan Zlatanović i Luka Vučetić. Vučetić je rekao da to jeste on, ali da smatra da su ti snimci nelegalno pribavljeni i ne želi da se izjašnjava o njima. Nakon toga je Zlatanović rekao da, iako se na snimku ne vidi datum, on zna da je u pitanju 9. mart.

- Znam da je 9. mart, jer su nam rekli da sipamo gorivo u flaše i da rešimo problem koji imamo. Kupio sam veliku flašu vode, ne znam da li je od litar i po ili dva. Vodu sam prosuo napolju u travu i u tu flašu sam sipao gorivo. Otišli smo prema "golfu". U crno-beloj jakni sam ja - rekao je Stefan Zlatanović.

Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić

Posle toga je i on odlučio da više ne komentariše snimke.

Podsetimo, za ubistvo Eskobara opruženi su Luka Vučetić, Stefan Zlatanović, Marko Pjanović i Azra Šabanović, dok peta osoba, naručilac ubistva, i dalje nije poznata.

1/8 Vidi galeriju Azra Šabanović Foto: Petar Aleksić

Vučetić je priznao izvršenje ubistva, dok je Zlatanović rekao da će odbranu da iznese u daljem toku postupka. Drugo dvoje okrivljenih negirali su umešanost u ubistvo.

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa po jednim krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija optuženi su Stefan Zlatanović (28) iz Lebana i Luka Vučetić (26) iz Kraljeva.

Državljani BiH Marko Pjanović (28) i (22) Azra Šabanović, koji su izručeni Srbiji, optuženi su za krivično delo teško ubistvo u pomaganju.