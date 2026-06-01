Slušaj vest

Stefan Đukić Mandić, za kog se veruje da je član škaljarskog klana, uhapšen je u Ukrajini u maju 2020. godine sa lažnim dokumentima zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera. Od tada do danas, punih šest godina, nadležni organi Crne Gore da Ukrajina izruči Stefana Đukića Mandića.

1/5 Vidi galeriju Stefan Đukić Mandić Foto: Skaj prepiska sa dnevnih novina Dan, Printscreen, strana.ua

Na izručenje njegovog navodnog saradnika Emila Tuzovića nadležni čekaju četiri godine. Protiv njih se vode postupci za teška krivična dela.

Povodom zahteva za izručenje Stefana Đukića Mandića i Emila Tuzovića oglasili su se iz Ministarstva pravde Crne Gore 23. maja 2026. godine i naveli da su za oba lica još ranije, za Mandića Đukića 2020, a za Tuzovića 2022. godine, uputili zahteve za izručenje.

Iz Ministarstva su kazali da ne mogu da odgovore na pitanje da li može da se očekuje da Đukić Mandić i Tuzović budu pušteni iz pritvora od strane Ukrajine, jer je Evropski sud za ljudska prava doneo odluku da zbog predugog trajanja pritvora Ukrajina mora da im plati odštetu.

1/9 Vidi galeriju Zvicer teško ranjen ispred zgrade u kojoj je živeo sa porodicom Foto: Printscreen, Detective - info.com.ua, Libertaspres/Sky aplikacija, Screenshot, Printscreen Facebook

Podsećamo, kako su 27. maja 2020. godine objavili mediji, zbog pokušaja ubistva Radoja Zvicera uhapšeni su Emil Tuzović, državljanin Crne Gore, Stefan Đukić Mandić, koji je imao falsifikovani pasoš Severne Makedonije, takođe državljanin Crne Gore, kao i državljani Srbije Milan Branković i Petar Jovanović. Njih je uhapsila ukrajinska policija.

- Ministarstvo pravde je za oba lica podnelo molbu za izručenje nadležnim organima Ukrajine. Za Emila Tuzovića molba je upućena 1. juna 2022. godine, a za okrivljenog Stefana Đukića 11. juna 2020. godine. U oba predmeta ostvarena je odgovarajuća komunikacija sa Ministarstvom pravde Ukrajine u vezi sa pomenutim zahtevima za izručenje. Takođe, u odnosu na oba tražena lica naknadno smo obavešteni da je izručenje Crnoj Gori odobreno, ali da će biti izvršeno nakon što budu okončani krivični postupci protiv imenovanih, odnosno nakon izdržavanja relevantnih kazni. U skladu sa praksom u oblasti međunarodne pravne pomoći, nadležni organi Ukrajine obavestiće nadležne organe Crne Gore u trenutku kada bude moguće sprovesti izručenje Crnoj Gori, odnosno kada budu ispunjene pravne pretpostavke za to. Pitanja u vezi sa odlukama ESLJP u odnosu na Ukrajinu nismo u poziciji da komentarišemo - odgovoreno je iz Ministarstva pravde Crne Gore za portal Dan 27. maja 2026. godine.

Emil Tuzović Foto: Printscreen

Inače, ovaj ubica iz škaljarskog klana od 2020. nalazi se u pritvoru u Kijevu, zbog sumnje da je u maju te godine u Ukrajini pokušao da ubije vođu kavačkog klana Radoja Zvicera. Kako se sumnja, on je Zvicera sačekao u luksuznom kompleksu u kom je boravio sa porodicom i teško ga ranio. Napad na Zvicera snimile su sigurnosne kamere, a na snimku se vidi kako je supruga vođe kavačkog klana Tamara Zvicer potegla pištolj, pojurila napadače i muža spasila sigurne smrti.