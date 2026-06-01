Nadležne stručne službe Javnog komunalnog preduzeća GSP „Beograd” okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja povodom iskliznuća tramvaja tipa KT4 sa linije broj 5, koje se dogodilo 25. maja ove godine na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove.

Ova analiza ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do ovog incidenta, saopšteno je iz JKP-a GSP „Beograd”.

Na osnovu izvršenih pregleda, kontrola i dostavljenih izveštaja, nesporno je utvrđeno da tramvajska infrastruktura nije bila uzrok iskliznuća tramvaja. Izvršenim uvidom potvrđeno je da je skretnica na mestu događaja bila mehanički ispravna i funkcionalna, kao i da na koloseku i drugim elementima infrastrukture nisu utvrđeni nedostaci koji bi mogli dovesti do nastanka ovakvog događaja. Posebno ukazujemo na to da je predmetna deonica tramvajske pruge sa pripadajućom infrastrukturom rekonstruisana i puštena za redovan saobraćaj početkom 2021. godine.

Takođe, na tramvaju su blagovremeno izvršeni svi propisani tehnički pregledi i kontrole, uključujući redovni noćni pregled obavljen dan uoči predmetnog događaja.

Nakon okončanih analiza stanja infrastrukture, vozila i prikupljenih relevantnih podataka, utvrđeno je da su okolnosti ovog događaja povezane sa ljudskim faktorom, odnosno postupanjem prilikom prolaska vozila kroz skretničko područje.

Prema podacima iz informacionog sistema za praćenje kretanja vozila, tramvaj se u trenutku nailaska na skretnicu kretao brzinom od 28 kilometara na čas, što je gotovo tri puta više od maksimalno dozvoljene brzine od 10 kilometara na čas, propisane za prolazak kroz skretničko područje, dok je važećim propisima predviđena i obaveza vizuelne provere položaja skretnice neposredno pre prolaska vozila.

Sve okolnosti u vezi sa postupanjem učesnika događaja biće konačno utvrđene i ocenjene u okviru nadležnih postupaka.

JKP GSP „Beograd” ostaje u potpunosti posvećeno utvrđivanju svih činjenica, unapređenju bezbednosti saobraćaja i transparentnom informisanju javnosti.

Još jednom izražavamo iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice, a svima povređenima želimo brz, uspešan i potpun oporavak, saopšteno je iz JKP-a GSP „Beograd”.