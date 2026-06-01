Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom SaduMilan Mićunović krenuo je jutros biciklom na put dug više od 1.000 kilometara kroz više gradova u zemlji kako bi sa drugim biciklistima podigao svest celokupne javnosti o srčanim manama kod dece.

„Naš Milan, kome ovo nije prva humana misija za ozdravljenje dece, ljudski je odreagovao kad je saznao danjegov kolega sa posla ima ćerku sa srčanom manom i rešio je da pokrene širu akciju podizanja svesti o potrebama te dece, njihovom lečenju i izazovima koje rešavaju njihove porodice”, rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

Humanitarna akcija biciklista Foto: Mup

Iz tog razloga, kako je Jandrić naveo, Mićunović simbolično kreće na put od svog radnog mesta, gde se i rodila ideja da se javnost bolje informiše o iskustvima dece sa srčanim manama i njihovih roditelja.

„On je uspeo da okupi najbolje bicikliste u Srbiji i na Balkanu za svoj humanitarni pohod tako da su sa njim krenuli i profesionalni biciklisti i višestruki prvaci u tom sportu i učesnici Olimpijskih igara – Veljko Stojnić, Aleksandar Roman i Ivan Stević”, naglasio je Jandrić.

Direktor Uprave je dodao da je Mićunović 2024. godine imao takođe humanitarnu vožnju biciklom kroz tri države kako bi pomogao da se prikupi što više novca za lečenje devojčice Merjem Nikšić koja boluje od cerebralne paralize.

Humanitarna akcija biciklista Foto: Mup

Jandrić je podsetio i na humanost komandira Okružnog zatvora u Beogradu koji su, uz blagoslov patrijarha Porfirija, u martu peške išli od Beograda do manastira Ostrog u Crnoj Gori kako bi pomogli da se što više novca prikupi za lečenje dvoje mališana – četvorogodišnje Sofije Jaković i desetogodišnjeg Feđe Alkovića.