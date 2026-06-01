Kriminalistička obaveštajna služba Austrije ponudila je nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi mogle da dovedu do lociranja i hapšenja vođe kavačkog klana, Radoja Zvicera, za kojim se godinama traga na međunarodnom nivou.

Osim Austrije, koja ga potražuje zbog sumnje na umešanost u šverc 83 kilograma kokaina, protiv njega se vodi više postupaka i u Crnoj Gori zbog teških krivičnih dela, među kojima su ubistva i trgovina narkoticima. U okviru pojačane potrage, austrijska policija objavila je i podatke o čak 14 lažnih identiteta koje je, prema dosadašnjim saznanjima, koristio tokom bekstva.

O tome koliko su međunarodne poternice i nagrade za informacije efikasne u praksi, zašto je Austrija tek sada raspisala nagradu za Radoja Zvicera i da li postoje realni izgledi da se istražni organi približe njegovom lociranju, za "Puls Srbije" govorili su Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs, i Miloje Ćirović, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Austrija je prva zemlja koja je ponudila novčanu nagradu za informacije o lokaciji odbeglog kriminalca, dok su slične potrage ranije pokretale i Crna Gora, Srbija i druge države u regionu. Ponuđeni iznosi deluju nedovoljno u odnosu na profil osobe o kojoj je reč, s obzirom na to da se radi o čoveku za koga se u javnosti pominju ogromne sume novca. Austrija je ponudila nagradu, ali ta cifra deluje prilično mala i gotovo simbolična. Za osobu za koju se navodi da raspolaže stotinama miliona, pa i milijardama evra, teško je očekivati da bi takva ponuda dovela do konkretnih informacija o njegovoj lokaciji - navodi Radulović.

Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs Foto: Kurir Televizija

Neizvesna potraga i sporna nagrada

Kako dodaje, već godinama nema pouzdanih informacija o tome gde se on nalazi, uprkos ranijim spekulacijama i pokušajima lociranja.

- On je na tajnoj lokaciji i već dugo mu se gubi svaki trag. Bilo je i ranijih slučajeva kada se mislilo da je likvidiran ili pronađen, ali ništa od toga nije potvrđeno. Radi se o količini od oko 85 kilograma kokaina, čistoće oko 60 odsto, što je formalni osnov za poternicu i nagradu. Ipak, iznos od 20.000 evra za informaciju deluje apsurdno u odnosu na težinu slučaja i njegov kriminalni profil.

Ćirović ocenjuje da je pomenuti iznos za nagradu neadekvatan u odnosu na težinu slučaja i profil osobe o kojoj je reč, uz napomenu da se ona već duže vreme nalazi van domašaja nadležnih organa.

- Smatram da je ova cifra koju smo čuli prilično mala i da deluje gotovo apsurdno u odnosu na profil osobe o kojoj se govori. Kada se govori o nagradi za informaciju, jasno je da takav iznos teško može da proizvede očekivani efekat, s obzirom na to o kakvom je slučaju reč. Reč je o osobi koja se godinama nalazi u bekstvu i čija lokacija nije poznata, uprkos različitim pokušajima i operacijama u prethodnom periodu.

Miloje Ćirović, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Foto: Kurir Televizija

- Smatram i da sama činjenica da se neko toliko dugo uspešno skriva ukazuje na visok stepen organizacije i opreza, jer je u takvim situacijama i najmanja greška presudna. Ne bih isključio ni mogućnost da u takvim slučajevima postoje različite mreže podrške, ali to ostaje u domenu procena, bez konkretnih potvrda. I kriminalne strukture psu o pravilu zatvorene i funkcionišu po sopstvenim pravilima, zbog čega je njihovo delovanje teško razotkriti spolja, kao i da se u više navrata pokazalo koliko su takvi slučajevi kompleksni za bezbednosne službe. Biće izuzetno teško doći do pouzdanih informacija o njegovoj lokaciji, uprkos svim dosadašnjim naporima - za "Puls Srbije", zaključio je Ćirović.

