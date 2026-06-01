Na današnjem suđenju roditeljima maloletnog M.M. (14) koji je izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja Simića (14), svog školskog druga u Niškoj Banji, svoje iskaze dalo je tri svedoka. U sudnici je danas rečeno da bi na sledećem 26. juna, putem video linka trebalo da se sasluša i maloletni M.M.

Kako su Mića i Sanja, roditelji pokojnog Andreja rekli danas, "šokirani su današnjim izlaganjem psihologice škole" Ivan Goran Kovačić koja očigledno nije dobro uočila da M.M. ima ogroman psihički problem.

Simići sa advokatima ispred suda

- Nisam mnogo iznenađena onim što je psiholog danas iznela na suđenju. Pokazala je ponovo svoju nestručnost. Mislim da ona treba lično da odgovara, da se protiv nje pokrene tužba po kome god osnovu. Ne bi smelo nikada da se desi da onakva osoba u školi radi sa decom. Ona je danas imala neko selektivno sećanje, takođe je bila selektivna da za neke stvari bude stručna da proceni, a neke ne. Žalosno je to, žalosno kakvi ljudi rade sa decom - rekla je Sanja Simić nakon izlaska iz suda.

Ona je na prošlom ročištu bila znatno uznemirana, a danas je prokomentarisala buduće svedočenje maloletnika M.M.

- Prošli put sam suđenje doživela strašnije. Sada već nemam taj strah. Želim da ga vidim (maloletniog M.M.). Želim da ga čujem šta će reći - izjavila je ona.

- Ponovo ne očekujem nešto spektakularno, ponovo je to već instruisano. Mi otprilike znamo ceo tok događaja, znamo kako se to desilo, samo nas zanima kolika će kazna biti - rekla je Sanja Simić.

Sanja Simić

Otac Mića Simić se takođe osvrnuo na svedočenje psihologice škole.

- Mi smo šokirani onim što smo čuli od psihologa škole. Šteta što niste prisustvovali da vidite kako neko radi u školi 30 godina, a pritom to uopšte ne zaslužuje - rekao je Mića Simić.

Na današnjem suđenju su svoje izjave dali i roditelji dece koja je trebalo tog 5. oktobra 2023. da budu u kući maloletnog M.M., a pošto je bio dogovor da posle dolaska kod njega idu sva četvorica u školu.

- Ovo što je danas rečeno u sudnici bi morala da čuje javnost. I zato bi zakon trebalo da se menja jer škola ovde ne da snosi odgovornost o čemu je Mića često pričao, nego bi trebali da odgovaraju pojedinačno i poimenično jer su snosili odgovornost zbog ovoga što se desilo. Na žalost niste (novinari) bili unutra i mi imamo ograničenje da vam to prenesemo, ali svima bi bilo jasno o čemu se ovde radi - rekao je zastupnik porodice Smić, Saša Knežević.

Roditelji ovog nasilnog maloletnika se od početka suđenja brane čutanjem, a negirali su svoju krivicu za nasilno ponašanje svog sina.

Roditelji dečaka ubice se sumnjiče da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je otišao kod njega ujutru tog dana. Trebala su da dođu još dva dečaka, ali nisu došla. Nakon toga se nešto dogodilo i Andrej je usmrćen nožem. Mića Simić je u par navrata govorio roditeljima M.M.M. i M.M. da im dete nosi u rancu noževe, mačete i slično hladno oružje, ali otac i majka na to nisu reagovali.