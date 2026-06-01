Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su F. A. (25) iz okoline Vranja, zbog sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je F. A., policajac Policijske uprave u Vranju, van dužnosti, u noći između 29. i 30. maja ove godine, u okolini Vranja, vozeći automobil udario pedesetogodišnjeg pešaka i udaljio se sa mesta nesreće. Pešak je od zadobijenih povreda preminuo, a policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju, odredila mu je pritvor do 30 dana.

Takođe, Policijska uprava u Vranju protiv njega će pokrenuti disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti i biće udaljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova do okončanja postupka.

