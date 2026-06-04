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Zoran Šijanubijen je 27. novembra 1999. godine oko 1.30 časova na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića u centru Beograda. U trenutku napada nalazio se u svom "mercedesu 600" i čekao promenu svetla na semaforu.

Čim je vozilo stalo, pored njega se zaustavio još jedan automobil, nakon čega su ispaljeni rafali koji su ga usmrtili na licu mesta.

Šampion u ringu, strah i trepet van njega

Šijan je tokom osamdesetih i devedesetih godina bio poznat kao vrhunski kik-bokser i evropski prvak. Ipak, pored sportske karijere, njegovo ime često se povezivalo sa kriminalnim krugovima i ljudima iz beogradskog podzemlja.

Važio je za jednog od najuticajnijih ljudi surčinske ekipe, grupe koja je tokom devedesetih stekla reputaciju zbog krađa i preprodaje luksuznih automobila. Tokom života više puta je hapšen, ranjavan i procesuiran, a njegova likvidacija nikada nije dobila konačan sudski epilog.

Zoran Šijan u spotu pevačice Zlate Petrović Foto: Printscreen

Smejali mu se u zatvoru

Zoran "Lepi" Branković svojevremenoje govorio o događaju iz Centralnog zatvora kada nekoliko mlađih pritvorenika nije znalo ko je zapravo Šijan.

Prema njegovim rečima, sve je počelo kada ga je pred odlazak u kantinu pitao da li mu nešto treba. Šijan je tada tražio žvake, što je u tom periodu bilo gotovo nemoguće pronaći u zatvorskoj prodavnici. Nekolicina mlađih zatvorenika počela je da se podsmeva njegovom zahtevu.

Po povratku iz kantine, jedan od njih nastavio je sa provokacijama.

- Onaj isti što se smejao počne sad da ga provocira, kao, brate "jesi izgutao Orbit žvake" - ispričao je Branković.

Dobacivanja su postajala sve učestalija, a mladić je nastavio da provocira i ismeva Šijana pred ostalim zatvorenicima.

Takvo ponašanje nije dugo trajalo.

- Šijan ustane - nastavlja Lepi:

- Pita ga - "Šta si rekao", pa bum, tras, bum tras, onda ovaj drugi skoči, on i njega dohvati, pa drugog, pa trećeg, poslagao ih Šijan sve dole. Oni viču - "komandire, komandire", pa kasno sad da vičeš. Provociraš čoveka, a sad kukaš. Čekaj da vidiš prvo ko je.

Branković je kasnije objasnio da su mladići tek nakon obračuna shvatili sa kim su zapravo ušli u sukob.

- Znaš kako ide pravilo: prvo vidiš ko je neko, šta je, ne diraš ga. I jako su me iznenadili ti momci što su krenuli na njega, a nisu znali na koga su krenuli. Šijan je bio jako opasan. Ali onako, normalno obučen, obična fruzura… Prešli su se. Kad su počeli da lete po sobi, e tada su tek shvatili ko je on.

Foto: Youtube

Upad policije i zaplena luksuznih automobila

Ime Zorana Šijana našlo se u centru pažnje i tokom velike policijske akcije sprovedene protiv pripadnika surčinske grupe. U akciji su učestvovali pripadnici više jedinica MUP-a Srbije, a među uhapšenima su bili i Šijan i Ljubiša Buha Čume.

Prilikom pretresa objekata koje su koristili članovi grupe pronađeni su brojni luksuzni automobili, među kojima "mercedesi", "BMW" i "ferari", kao i veća količina oružja.

U Šijanovom stanu policija je pronašla revolver "Smit i Veson", automat "uzi", pušku "Hekler i Koh" sa optičkim nišanom, karabin "Crvena zastava", "magnum 357" i veću količinu municije.

Iako je akcija predstavljena kao ozbiljan udarac surčinskoj grupi, Šijan se u pritvoru zadržao manje od mesec dana. Kasnije je osuđen zbog nedozvoljenog držanja oružja, ali je pre pravosnažnosti presude pušten na slobodu.

Foto: Printscreen/Youtube

Protiv njega je vođen i postupak zbog saobraćajne nesreće iz aprila 1997. godine u kojoj je poginuo Aleksandar Joksimović. Šijan je tokom procesa odbacio odgovornost, tvrdeći da je drugo vozilo prošlo kroz crveno svetlo.

Pored toga, godinama su se pojavljivale informacije da je ranije bio osuđivan za razbojništvo, ali taj slučaj nikada nije dobio konačan epilog jer je postupak zastareo.

Misterija koja ni danas nema odgovor

Iako je od ubistva prošlo mnogo vremena, nalogodavci i izvršioci nikada nisu zvanično otkriveni.

Tokom godina pojavile su se brojne teorije. Među imenima koja su se pominjala bili su Zoran Uskoković Skole i ljudi bliski Željku Maksimoviću Maki, ali za takve tvrdnje nikada nisu predstavljeni čvrsti dokazi.

Na jednom od suđenja svedok Slobodan Resimić tvrdio je da mu je Nikola Maljković priznao umešanost u likvidaciju, navodno rekavši:

"Da, ja sam ga sašio."

Pojedini mediji objavljivali su i navode da je Nenad Ilić Glavonja, nekadašnji pripadnik Jedinice za specijalne operacije, tokom policijskog saslušanja izjavio da iza ubistva stoji Milorad Ulemek Legija.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

"Mog sina je ubio moćanik"

Posebnu pažnju izazvala je izjava Šijanove majke, koja je godinama kasnije iznela svoje sumnje o pozadini zločina.

„Mog sina je ubio neko mnogo moćan, a verovatno je u njegovo ubistvo umešana i bivša Služba državne bezbednosti. Ne mogu da uprem prstom ni u koga, ali znam samo da se dva-tri meseca pre smrti posvađao s Markom Miloševićem i da ga je tada ošamario.“

Uprkos brojnim teorijama, izjavama svedoka i spekulacijama koje su se godinama pojavljivale u javnosti, ubistvo Zorana Šijana ostalo je jedna od najpoznatijih nerazjašnjenih likvidacija iz perioda devedesetih godina.

Foto: Privatna arhiva, Shutterstock

Kurir.rs