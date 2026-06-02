Nadležni organi Crne Gore šest godina čekaju da Ukrajina izruči Stefana Đukića Mandića, navodnog pripadnika barskog ogranka škaljarskog klana, koji je u toj državi uhapšen 2020. nakon neuspelog atentata na Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana!

Protiv njega, ali i njegovog saradnika Emila Tuzovića, koji je takođe u zatvoru u Ukrajini, vodi se nekoliko postupaka za najteža krivična dela, među kojima je i 11 likvidacija i pokušaja likvidacija izvršenih u Crnoj Gori i inostranstvu u periodu od 2017. do 2020. godine.

Stefan Đukić Mandić

- Stefan Đukuć, koji se nekada prezivao Mandić, tereti se za mnoga ubistva i pokušaje ubistava pripadnika kavačkog klana sa kojim je škaljarski klan više od decenije u ratu do istrebljenja. Đukić Mandić je sve do hapšenja u Ukrajini mnogo puta povukao obarač i na duši, kako smatraju istražitelji, nosi na desetine suparnika. To ga čini jednim od najopasnijih i najkrvoločnijih pripadnika klana - objašnjava naš izvor i podseća da su 27. maja 2020. zbog pokušaja ubistva Radoja Zvicera u Kijevu, uhapšeni državljani Crne Gore, Stefan Đukić Mandić i Emil Tuzović, kao i srpski državljani Milan Branković i Petar Jovanović.

- Ministarstvo pravde Crne Gore je za oba svoja državljana podnelo molbu za izručenje nadležnim organima Ukrajine i to za Tuzović 1. juna 2022, a za Đukića Mandića 11. juna 2020. U oba predmeta je ostvarena odgovarajuća komunikacija sa Ministarstvom pravde Ukrajine u odnosu na pomenute zahteve za izručenje. Takođe, u odnosu na oba tražena lica naknadno smo obavešteni da je izručenje Crnoj Gori odobreno, ali da će se isto izvršiti nakon što budu okončani krivični postupci prema imenovanima odnosno izdržane relevantne kazne. U skladu sa praksom u oblasti međunarodne pravne pomoći, nadležni organi Ukrajine će obavestiti nadležne organe Crne Gore u trenutku kada bude bilo moguće sprovesti izručenje, tj. kad budu ispunjene pravne pretpostavke za isto - odgovoreno je iz Ministarstva pravde Crne Gore za portal Dan.

Emil Tuzović

Inače, pred Višim sudom u Podgorici i u Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv Stefana Đukića Mandića se vode postupci u kojima je osumnjičen za najteža krivična dela. On je u najnovijoj istrazi koju SDT vodi protiv njega osumnjičen za poveznaost sa šest ubistava. Pred podgoričkim Višim sudom Đukiću Mandiću se već sudi za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanja Velizara Gardaševića. Specijalno tužilaštvo je Đukića Mandića označilo kao direktnog izvršioca likvidacije Klisića i ranjavanje Gardaševića koje je izvršeno 1. Novembra 2019.

Takođe, Đukić Mandić obuhvaćen je i sudskim psotupkom za planiranje napada na policijske funkcionere, sudije i tužioce u Crnoj Gori, a uskoro se očekuje presuda. U tom postupku je među optuženima i Emil Tuzović.

- Sumnja se i da je ovaj "škaljarac" učestvovao u ubistvu dvojice državljana Srbije, Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića u septembru 2019 - podseća izvor.

Spisak smrti

x mart 2017. godine - likvidacija Slobodana Šaranovića ispred njegove kuće u Budvi

x jun 2019. godine - ubistvo Željka Bulatovića i Marka Sjekloće na planini Sutorman u opštini Bar

x leto/jesen 2019. godine - ubistvo Siniše Vlahovića i Davora Prelevića na Majorci

x septembar 2019. godine - ubistvo srpskih državljana, Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića u Crnoj Gori

x novembar 2019. godine - ubistvo Jovana Klisića u Baru i teško ranjavanje Velizara Gardaševića

x novembar/decembar 2019. godine - ubistvo Ilije Krstića iz Leskovca, čije je telo zabetonirano u kotorsku tvrđavu

x maj 2020. godine - pokušaj ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u elitnom delu Kijeva

Presude nema, dobili odštetu

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, dvoje državljana Crne Gore i dvoje državljana Srbije, šest godina se nalaze u istražnom pritvoru u zatvoru u Ukrajini. U tom sudskom postupku još nije doneta presuda, iako je optužnica podignuta u proleće 2021.

- Evropski sud za ljudska prava je 25. septembra 2025. doneo odluku u kojoj je utvrdio da su okrivljenima prekršena ljudska prava dugotrajnim boravkom u pritvoru bez presude, te je naložio Vladi Ukrajine da isplati 11,7 hiljada evra odštete na ime Stefana Đukića Mandića, Milana Brankovića i Petra Jovanovića - pisali su ukrajinski mediji i navodili da su advokati četvorice okrivljenih pisali molbe da im se pritvor zameni kućnim pritvorom, ali je sud te molbe odbio, zbog čega su se advokati žalili drugostepenom sudu i taj žalbeni postupak je u toku.

Zvicerovi atentatori