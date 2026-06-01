Muškarac (45) teško je povređen u Beogradu kada je tokom jedne privatne proslave skočio u prazan bazen misleći da je napunjen vodom.

Kako saznajemo, čovek je navodno bio gost na jednoj privatnoj proslavi u kući sa bazenom u dvorištu. Misleći da je bazen napunjen vodom, on je uskočio u njega i teško se povredio.

Prema nezvaničnim inhormacijama, bio je u alkoholisanom stanju, a u krvi nije pronađeno prisustvo nedozvoljenih supstanci.

On je u toku noći vozilom Hitne pomoći prevezen sa mesta nesreće u Urgentni centar gde su mu konstatovane povrede glave, kičme, rane na telu i prelomi više kostiju.

Muškarac je zadržan na lečenju i u kritičnom je stanju.

