Kurir saznaje
UŽAS U BEOGRADU! SKOČIO U PRAZAN BAZEN I TEŠKO POVREDIO GLAVU I KIČMU: Muškarcu se lekari bore za život!
Muškarac (45) teško je povređen u Beogradu kada je tokom jedne privatne proslave skočio u prazan bazen misleći da je napunjen vodom.
Kako saznajemo, čovek je navodno bio gost na jednoj privatnoj proslavi u kući sa bazenom u dvorištu. Misleći da je bazen napunjen vodom, on je uskočio u njega i teško se povredio.
Prema nezvaničnim inhormacijama, bio je u alkoholisanom stanju, a u krvi nije pronađeno prisustvo nedozvoljenih supstanci.
On je u toku noći vozilom Hitne pomoći prevezen sa mesta nesreće u Urgentni centar gde su mu konstatovane povrede glave, kičme, rane na telu i prelomi više kostiju.
Muškarac je zadržan na lečenju i u kritičnom je stanju.
