BRUTALNO PORODIČNO NASILJE NA VOŽDOVCU: Pretukao bivšu suprugu, završila u bolnici!
Na Voždovcu u Beogradu u nedelju je došlo do stravičnog porodičnog nasilja.
Navodno, muškarac R.H. (33) brutalno je pretukao svoju bivšu suprugu M.A. (47) u njenoj kući na Voždovcu.
Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo verbalnim sukobom bivših supružnika, koji je brzo je prerastao u fizički obračun sa teškim posledicama.
Naime, R.H. je navodno u jednom trenutku nasrnuo na nesrećnu ženu i počeo besomučno da je udara rukama u predelu glave i tela.
Povređena žena je vozilom Hitne pomoći hitno prevezena u Urgentni centar, gde su joj konstatovane teške telesne povrede glave. Zbog ozbiljnosti situacije i prirode povreda, ona je odmah zadržana na daljem lečenju na E odeljenju ove zdravstvene ustanove.
Brzom reakcijom policije, nasilnik je uhapšen na licu mesta.
"Policija je odmah reagovala i uhapsila R.H. Njemu je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda", otkriva izvor blizak istrazi.
Dalju istragu o ovom jezivom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve motive ovog brutalnog napada.
