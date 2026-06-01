Viši sud u Negotinu doneo je odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslav Dragijević (75) iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela!

Njegov sin Dejan Dragijević, kao i Srđan Janković su u pritvoru, gde čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

- Viši sud u Negotinu, odnosno veće višeg suda, donelo je rešenje da nema mesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen. Odluku šaljemo na dve adrese, zaječarsko Više tužilaštvo i advokatu Dragijevića - saznajemo od nadležnih.

S obzirom na to da je stariji Dragijević oslobođen, advokat Radoslava se neće žaliti, ali pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu ima Više javno tužilaštvo u Zaječaru i to tri dana od momenta prijema rešenja.

- Obzirom da je Apelacioni sud vratio optužnicu protiv Dragijevića, gotovo sigurno bi odbilo i žalbu Višeg zaječarskog tužilaštva - saznajemo nezvanično.

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine sa napuštenog imanja svoje majke. Kobnog dana Ivana Ilić je iz Bora dovela svoju decu na svoje staro imanje u Banjskom Polju. Kako smatra VJT u Zaječaru, Danka je u jednom trenutku majčine nepažnje izašla iz dvorišta na glavni put gde su je Dejan Dragijević i Srđan Janković udarili kolima, potom su je uneli u auto, zadavili i telo bacili na deponiju.

