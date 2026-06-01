Slušaj vest

Radoslav Dragijević (75) iz sela Zlot kod Bora, kog je Viši sud u Negotinu oslobodio optužbi za neprijavljivanje ubistva Danke Ilić (2) i pomoć okrivljenima za njeno ubistvo, svojevremeno je za medije tvrdio da je nevin i da je njegovo hapšenje "čista nameštaljka".

Kako se sumnjalo, Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića kome će se zajedno sa Srđanom Jankovićem suditi za Dankino ubistvo, je jedina osoba koja zna gde je tsakriveno elo devojčice koje nikada nije pronađeno.

- On pokazuje najviši stepen inteligencije i lukavosti. Ubrzo pošto je uhapšen promenio je advokata i deluje da misli samo na svoju odbranu. Zbog toga se sumnja da je upravo on ključan za pronalazak tela devojčice - govorilo se tada. Međutim, s obzirom na najnoviju odluku Višeg suda u Negotinu, ostaje pitanje šta Radoslav zaista zna o slučaju Danke Ilić i gde se zaista nalazi njeno telo?!

1/6 Vidi galeriju Radoslav Dragijević Foto: Slađana Nedeljković

Podsetimo, Radoslav je svojevremeno govorio za Kurir tvrdeći da je ubeđen u to da je on i njegov sin Denaj žrtve nameštaljke.

- Ja ne mogu da poverujem da je moj sin to uradio. Iskreno da kažem, ja sve mislim da je ovo nameštaljka, neko nam je sve ovo namestio, ali sad je gotovo - kroz plač je govorio Radoslav za Kurir nakon što je 29. maja 2024. godine pušten iz pritvora da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Iako se spekulisalo o tome da samo on zna gde je telo male Danke, Radoslav je ranije govorio da mu "ne mogu ništa" jer je nevin, kao i da veruje da njegov sin nije ubio devojčicu.

- Ja nisam kriv, meni ne mogu ništa, samo sina da mi ne diraju, jer sam jednog izgubio. Moj Dejan nije kriv. Nije moguće da oni to tako urade, da tako ubiju dete. Ne možete rupu iskopati za tri minuta - govorio je svojevremeno za medije stariji Dragijević.

On je ranije izneo i šokantne tvrdnje o tome da je Danka Ilić živa i naveo "da mu je sve objasnila jedna osoba koja poznaje porodicu devojčice".

- Ona je videla moju muku i sama mi se javila, htela je da mi pomogne i tvrdi da je mala prodata, da je u Nemačkoj u Diseldorfu - govorio je za medije Radoslav Dragijević, uprkos činjenici da je tužilaštvo optužilo njegovog sina i Srđana Jankovića za ubistvo deteta.

Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

Podsetimo, Danka Ilić je, kako smatra Više javno tužilaštvo u Zaječaru, ubijena 26. marta 2024. godine. Za taj zločin osumnjičeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, a Apelacioni sud u Nišu je pre nekoliko dana potvrdilo optužnicu protiv njih dvojice, tako da se očekuje da im uskoro počne i suđenje. Podsetimo, istom odlukom, Apelacioni sud je ukinuo deo optužnice koji se odnosio na Radoslava Dragijevića, a Viši sud u Negotinu je sada odlućio da odbaci optužbe protiv njega.

Kako se navodi u obrazloženju odluke drugostepenog suda "prvostepeni sud nije dovoljno obrazložio postojanje opravdane sumnje za dela koja se Radoslavu Dragijevuću stavljaju na teret".