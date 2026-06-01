NESREĆA NA GRADILIŠTU U BEOGRADU: Metalna konstrukcija pala na radnika, zadobio teške povrede
Muškarac I. D. (24), građevinski radnik iz Azerbejdžana, teško je povređen u nesreći koja se dogodila jutros na Savskom vencu u Beogadu.
Kako prenose beogradski mediji, danas oko 11.30 časova prepodne na gradilištu u Raškoj ulici dogodila se teška nezgoda.
Naime, do nesreće je došlo kada je pod za sada nerazjašnjenim okolnostima radnik pao sa metalne konstrukcije, koja se potom obrušila i pala direktno preko njega.
Radnik je kolima Hitne pomoći u teškom stanju prevezen u Urgentni centar.
Lekari su, prema nezvaničnim saznanjima, nesrećnom mladiću konstatovali teške telesne povrede. Zbog prirode povreda, on će odmah biti upućen na Institut za ortopediju Banjica radi daljeg lečenja i operativnih zahvata.
Na mestu nesreće obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Istraga bi trebalo da pokaže da li su na gradilištu bile ispoštovane sve zakonske mere zaštite na radu, kao i šta je uzrokovalo pad i rušenje masivne metalne konstrukcije.
