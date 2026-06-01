Muškarac I. D. (24), građevinski radnik iz Azerbejdžana, teško je povređen u nesreći koja se dogodila jutros na Savskom vencu u Beogadu.

Kako prenose beogradski mediji, danas oko 11.30 časova prepodne na gradilištu u Raškoj ulici dogodila se teška nezgoda.

Naime, do nesreće je došlo kada je pod za sada nerazjašnjenim okolnostima radnik pao sa metalne konstrukcije, koja se potom obrušila i pala direktno preko njega.

Radnik je kolima Hitne pomoći u teškom stanju prevezen u Urgentni centar.

Lekari su, prema nezvaničnim saznanjima, nesrećnom mladiću konstatovali teške telesne povrede. Zbog prirode povreda, on će odmah biti upućen na Institut za ortopediju Banjica radi daljeg lečenja i operativnih zahvata.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.