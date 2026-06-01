U Osnovnom sudu u Somboru, na 30. ročištu povodom pogibije maloletnog Luke Jovovića (15) u selu Ratkovo u aprilu 2023. godine, optuženoj Nataši Anđelković, ponovo je izrečena presuda od tri i po godine zatvora, kao i mera zabrane upravljanja vozilom od pet godina nakon izdržavanja kazne. Takođe dužna je da plati i sve dosadašnje sudske troškove.

Porodica maloletnog Luke, ogorčena je, kako kažu ovom sramnom presudom, i pitaju se koliko vredi život njihovog sina i brata.

Luka Jovović

- Da li je tri i po godine dovoljno za ubistvo mog sina? - pita se otac Dragan Jovović Beli, koji dodaje da još nije kraj i da borba tek sledi.

- Kraj će biti kada ja budem svirao kraj - rekao je kroz suze ogorčeni otac, komentarišući presudu.

Sestre maloletnog Luke, kažu da nijedna presuda neće vratiti njihovog brata, ali da ponašanje optužene svih ovih godina, ostavlja gorak ukus u ustima.

Optužena Nataša Anđelković, kao ni njen advokat Goran Karadarević, nisu se ni pojavili na izricanju presude. Podsetimo, presuda je Nataši praktično potvrđena, nakon što je apelacija prethodno poništila prethodnu presudu.

Obe strane najavile su žalbe, pa je sada "pravda" u rukama apelacionog suda koji bi mogao da donese konačnu odluku, a agonija za porodicu Jovović se nastavlja, piše portal 192.rs.

Tog kobnog aprilskog dana, nesrećni Luka kretao se svojim motociklom kroz Ratkovo u smeru sela Parage, kada mu je Nataša koja je skretala ka svojoj kući, oduzela prvenstvo prolaza, nakon čega Luka bočno udara u njeno vozilo.

Nataša je potom napustila lice mesta i peške pobegla u roditeljsku kuću ne pružajući pomoć Luki koji se očajnički borio za život, iako je ona po profesiji medicinski radnik. Luka je uprkos borbi lekara, preminuo Kliničkom centru u Novom Sadu, nekoliko dana kasnije.

Kako su ranije ispričali iz porodice Jovović, okrivljena je tokom vožnje jela pljeskavicu i snimala se, a skretanje je započela bez datog migavca.