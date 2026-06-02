Na području Policijske uprave u Subotici tokom protekle sedmice dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. Policija je izdala 813 prekršajnih naloga, a 10 vozača zadržano je zbog teške ili potpune alkoholisanosti
U SUBOTICI 10 SAOBRAĆAJKI, 12 OSOBA POVREĐENO! Od 32 isključena vozača iz saobraćaja, 10 zadržano u policiji zbog vožnje u pijanom stanju!
Policija izdala 813 prekršajnih naloga, za sedam dana — na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u periodu od 25. do 31. maja, 2026. godine.
U devet saobraćajnih nezgoda, tri osobe su teže i devet osoba je lakše povređeno, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna
šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 109 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 813 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 32 vozača od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 18 intervencija.
