Slušaj vest

Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su optužnicom označeni kao organizatori kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i otmicu i silovanje jednog mladića na stadionu FK Partizan, na kraju današnjeg suđenja zatražili su ponovo izuzeće tužioca Saše Ivanića zbog, kako su naveli, sumnje u njegovu pristrasnost. Ovom zahtevu, prikuljučila se i većina advokata, kao i okrivljenih u postupku.

Polemici u najvećoj sudnici Specijalnog suda prethodnilo je preslušavanje glasovnih poruka iz avgusta 2020., a koje se odnose na silovanje mladića na stadionu. Podsetimo, prema navodima optužnice, I. S. je jedina žrtva zloglasnog klana koja je preživela otmicu. Navodno, pripadnici kriminalne grupe oteli su ga jer su sumnjali da špijunira vođe klana i informacije prenosi suprotstavljenoj kriminalnoj grupi.

- Ma bre ništa. Pu.i kamiondžijama za pare, ovi mu ubacili belo u sok, dali mu da popije, evo sad plače. Nek spava malo, ne ide nige - čuje se u provoj glasovnoj poruci, za koju je bivši pripadnik klana koji je postao svedok saradnik Srđan Lalić rekao da je to glas optuženog Miloša Budimira.

1/8 Vidi galeriju Veljko Belivuk posle hapšenja doveden na stadion Partizana Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Zorana Jevtić

Za drugu poruku, "ubedićemo da da su ga "cigani" prebili i kada to potvrdi neka ide kući", Lalić je u sudnici rekao da je to njegov glas, iako u optužnici piše da je glas Alekse Šejića.

U sudnici je potom pušteno pet poruka, za koje tužilaštvo i svedok saradnik tvrde da ih je poslao Marko Miljković.

- Znači, izvadi neko k..c i da ,i da mu da po...i, da vidimo jel stvarno pu..i.

Potom se čuje glas za koji tužilaštvo tvrdi da je I. S. kog su naterali da snimi glasovnu poruku:

- Pera mi je rekao da cinkarim za njega i da pričam šta se ovde dešava. Pominjao mi je Velju i Mareta i informacije gde su, šta su, jel dolaze.

- Ovog smo juče uhvatili, bijemo ga i držimo vezanog, Pera ga provalio, neće da odgovara - čuje se u narednoj glasovnoj poruci, za koju je Lalić ponovo rekao da je Miljkovićev glas.

Na to je s optuženičke klupe ustao i optuženi Miljković koji je, kao i za ostale poruke rekao da glas nije njegov, a da mu liči na "glas tužioca Ivanića", što je izazvalo buru u sudnici.

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Tužilac Ivanić odmah je reagovao i od sudskog veća da zbog "narušavanja profesionalnog ugleda Miljkivića novčano kazne ili udalje iz sudnice u daljem toku postupka", a isti zahtev na današnjem suđenju tužilac je izneo prethodno i za Belivuka.

Sudija Zorica Avramović, međutim, Miljkoviću je izrekla opomenu i upozorila ga da ne izgovara reči uvredljivog karatkrea, ali je Miljković odmah podneo zahtev za izuzeće.

- Tužilac pokušava da nas disciplinuje tako što traži kazne. Da mi liči na njegov glas rekao sam i pre tri godine. Osim toga, tužilac Ivanić izneo je više neistina ovde, tiče se neformalnih razgovora, skrivanja snimaka, skrivanja veštačenja. Smatram da mu smeta što iznosim neke stvari. Pretio mi je nekakvim postupkom za ometanje prave, evo sad to ponavljam, da to krivično delo ne zastari - burno je reagovao Miljković a odmah za njim za sudsku govornicu izašao je i Belivuk.

- Nigde ne piše da ja moram da prepoznajem glasove kako se tužiocu sviđa. Šta je Miljković uvredljivo rekao? Nek nam dostavi tužilac spisak reči koje ne smemo da izgovorimo i spissak imena koja ne smemo da prepoznajemo. Evo ja ću da tražim da se svaki put opomene Lalić kada mi prepozna glas - oštro je reagovao Belivuk a potom povišenim tonom dodao:

- Neće nas niko uplaštiti ni ućutkati, ima da kažem čiji glas prepoznajem ma ko to bio .

Inače, branilac Belivuka i Miljkovića, advokat Dejan Lazarević prethodno je sudu predložio i neuropsihijatrijsko veštačenje svedoka saradnika Srđana Lalića, navodeći da im je na prethodnom suđenju, kada su kao dokaz izvođene njegove poruke sa skaja, na 95 posto pitanja odgovorao sa "ne znam, ne sećam se, može da bude a ne mora da znači".

- Predlažem neuropsihijatrijsko veštačenje na okolnost postojanja poremećaja mišljenja i percipiranja šta je stvarno a šta proizvod mašte ili straha, da li je sklon izmišljanju, da li ima trajne ili privremene duševne bolesti koje eventualno mogu da utiču na njegovu sposobnost da da istinit iskaz - rekao je Lazarević.

Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković

Lalić je inače priznao da je bio pripadnik klana i da je učestvovao u jezivim ubistvima. Pred sudom je osim o ubistvima obuhvaćenim optužnicom, govorio o još petnaestak nerešenih zločina.

- Postoji velika mogućnosst da Lalić ima šifru, ne kažem uvredljivo ovo, to je medicinski izraz. Zakon fizike, a nisam fizičar, kaže da može ili ne može da bude. Ne može žena da bude malo trudna, illi je trudna ili nije trudna. Tako Lalić kad odgovara na pitanja kaže "možda sam lagao" u porukama, e s tim se slažem slagao je ali sve - priključio se zahtevu i Belivuk i podsetio da Lalić ponavlja da su poruke sa "Skaja autentične ali da nije bilo tako",

Inače, tužilac Ivanić se usprotivio ovom zahtevu odbrane i naveo da su izjave "manipulativne i da nisu dozvoljene", i zatražio da se Belivuk kazni.

Inače, tokom dašanjeg suđenja jednom od optuženih koji se brani sa slobode, Aleksi Stošiću je pozlilo, zbog čega je postupak protiv njega privremeno razdvojen, a nastavak suđenja je zakazan za sredu.