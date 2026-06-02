Muškarac iz Kaluđerice ranjen je juče u ranim jutarnjim satima, a slučaj je ubrzo prerastao u pravu misteriju. Ranjenik tvrdi da ništa nije video, dok je verzija događaja koju je ispričao policiji otvorila više pitanja nego što je dala odgovora. Dodatnu sumnju izaziva i činjenica da odbija saradnju sa istražiteljima, zbog čega policija proverava da li iza svega stoje lažni iskazi.

Šta se zaista dogodilo u Kaluđerici i dokle je stigla istraga, za emisiju "Redakcija", govorila je Jasna Janković, kriminolog.

- Što se tiče njegovog ponašanja nakon ranjavanja, to je negde i logična reakcija osobe koja je upucana. Takvo ponašanje ne mora nužno da znači ništa sumnjivo. Kod ljudi koji su preživeli ovakvu vrstu traume često postoji strah i određene psihološke posledice. Naravno, s druge strane, moguće je i da neko pokušava da prikrije određene činjenice ili da istragu usmeri u drugom pravcu - rekla je Janković.

Jasna Janković, kriminolog Foto: Kurir Televizija

Forenzika će dati ključne odgovore

Janković ističe da će upravo forenzički nalazi imati presudnu ulogu u utvrđivanju okolnosti pucnjave i proveri svih dosadašnjih navoda.

- Vrlo lako se forenzičkim putem može dokazati kako je zapravo došlo do pucnjave. Forenzika u ovakvim slučajevima ima ključnu ulogu. Na osnovu prostrelne rane može se utvrditi da li je neko upucan iz neposredne blizine ili sa veće udaljenosti, da li je stajao ili ležao u trenutku ranjavanja, kao i da li postoje tragovi baruta, krvi ili DNK materijala. Sve se to utvrđuje na licu mesta.

Kako je navela, istraga se zasniva na obezbeđivanju dokaza, proveri video-snimaka i svedočenja, uz posebno insistiranje na pronalaženju i saslušanju moguće važne svedokinje, kao i poređenju svih ranijih i naknadnih izjava osumnjičenog kako bi se utvrdila potpuna slika događaja.

- Najpre se obezbeđuje lice mesta, a zatim se prikupljaju svi relevantni dokazi. Bez njih tužilaštvo ne može da gradi optužnicu. Veoma su važni i snimci video-nadzora, ukoliko postoje, kao i izjave eventualnih svedoka. Potrebno je proveriti da li su kamere zabeležile bilo šta što bi moglo da rasvetli slučaj. S obzirom na to da se pominjala i treća osoba, odnosno devojka koja bi mogla da bude važan svedok, veoma je važno da ona bude pronađena i saslušana. Potrebno je čuti njenu verziju priče i uporediti je sa njegovom. Takođe, bitno je uporediti sve njegove izjave kroz vreme - od onoga što je rekao neposredno nakon događaja, pa do eventualnih kasnijih iskaza pred tužilaštvom ili sudom.

- Svako ima pravo da odbije da daje izjave policiji. Kao oštećeni, on nije u obavezi da sarađuje. Razlozi za to mogu biti različiti - od straha i bojazni za bezbednost do želje da ne ulazi dublje u određene probleme. Međutim, ukoliko bi se ispostavilo da je prikrivao činjenice ili lažno prijavio krivično delo, mogao bi da snosi odgovornost za takvo postupanje - navela je.

Nejasnoće i preokreti u istrazi slučaja Danke Ilić

Govoreći o slučaju Danke Ilić i odluci da Radoslav Dragijević bude oslobođen optužbi, ocenjuje da taj predmet od samog početka prati veliki broj nejasnoća i kontradiktornosti.

- Slučaj Danke Ilić od samog početka prati veliki broj nejasnoća i kontradiktornosti. Javnosti je bilo teško da razume kako dete može toliko dugo da bude traženo bez konkretnog rezultata, a zatim da se pojave osumnjičeni koji priznaju umešanost, da bi se kasnije pojavili brojni obrti. Radoslav Dragijević se pominjao kao osoba koja navodno ima saznanja o tome gde se nalazi telo devojčice, ali ni danas nemamo odgovor na to pitanje.

- Ukoliko nema dovoljno dokaza, ne postoji drugi pravni put osim obustavljanja postupka ili oslobađanja od optužbi. To, međutim, ne znači da je slučaj zauvek zatvoren. Ukoliko se pojave novi dokazi, istraga može biti nastavljena. Nažalost, nakon toliko vremena i dalje postoji mnogo otvorenih pitanja, a najvažnije među njima je ono na koje javnost još nema odgovor - šta se zaista dogodilo Danki Ilić - za jutarnji program Kurir televizije, objasnila je Janković.

