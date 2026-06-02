Sremsku Mitrovicu pogodila je vest o smrti dugogodišnjeg ronioca Branimira Pavlovića, među sugrađanima poznatijeg kao Žutara.

Prema nezvaničnim informacijama, Pavlović je juče oko podneva bio angažovan na čišćenju podvodnog dela broda na reci Savi. Tokom radova zaronio je, ali nije izronio. Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći, a nakon višesatne potrage njegovo telo je pronađeno u vodi.

Branimir Pavlović Foto: Privatna arhiva

Uzrok smrti za sada nije zvanično potvrđen. Nezvanično se pominje mogućnost da je došlo do srčanog udara, ali će više detalja biti poznato nakon završetka obdukcije koja je u toku.

Vest o njegovoj smrti potresla je brojne prijatelje, poznanike i sugrađane. Od čoveka koji je decenijama bio vezan za Savu i ronjenje opraštaju se mnogi na društvenim mrežama, ističući njegovu spremnost da pomogne i ljubav prema reci. U lokalu u kojem je svakodnevno provodio vreme okupili su se njegovi prijatelji, a mnogi nisu krili tugu zbog njegovog iznenadnog odlaska.

Branimir Pavlović bio je mnogo više od ronioca. Za mnoge Mitrovčane bio je sinonim za Savu, čovek koji je poznavao njene tajne i koji je godinama učestvovao u brojnim akcijama traganja i spasavanja, nesebično pomažući drugima. Mnoge stranice mitrovačke istorije ostale bi neispričane, a brojne tajne reke Save zauvek skrivene da nije bilo njegove posvećenosti, hrabrosti i bezgranične ljubavi prema vodi.

Svojim znanjem, iskustvom i ljudskošću ostavio je neizbrisiv trag u gradu i u srcima svih koji su ga poznavali. Sremska Mitrovica izgubila je čoveka kojeg su mnogi smatrali herojem iz senke.