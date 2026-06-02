Slušaj vest

U naselju Progar u opštini Surčin danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedanaestogodišnja devojčica.

Incident se odigrao na obeleženom pešačkom prelazu u Ulici Momira Pucarevića kod broja 2, neposredno ispred Osnovne škole „Branko Radičević“.

Jedan od očevidaca koji se zatekao na licu mesta odmah je alarmirao policiju prijavivši da je vozač dvotočkaša oborio dete na zebri.

Policijska patrola je po izlasku na teren utvrdila da je mopedom „tomos“ upravljao trinaestogodišnji dečak. On je na pešačkom prelazu naleteo na devojčicu (11) i oborio je na kolovoz.

Prema zakonu, trinaestogodišnjak nije imao pravo da upravlja motornim vozilom u javnom saobraćaju.

Na mesto negode ubrzo je stigla Hitna pomoć i policija. Devojčica je prevezena u bolnicu svesna i komunikativna.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/ Telegraf

Ne propustiteHronikaTEŽAK UDES U JAJINCIMA, POVREĐENE 3 ŽENE I DETE Zakucala se 3 vozila, hitno prevezeni u bolnicu
Hitna pomoć
BeogradBURNA NOĆ U BEOGRADU: Dve saobraćajne nezgode i tuča, građane mučile i alergije
hitna pomoć
HronikaJEZIVA NESREĆA KOD PROKUPLJA: Vozilo završilo u jarku, povređena žena
Kondželj Prokuplje saobraćajna nesreća
HronikaSEDAM OSOBA POVREĐENO U STRAVIČNOM SUDARU KOD KLINE Jedno vozilo palo sa mosta od siline udara, Hitna prevezla ljude
policija