Radoslav Dragijević (75) iz sela Zlot kod Bora, protiv kog je Viši sud u Negotinu obustavio postupak za neprijavljivanje ubistva dvogodišnje Danke Ilić i pomoć okrivljenima posle izvršenog krivičnog dela, prema obrazloženju Apelacionog suda u Nišu, po zakonu ne može da odgovara za to što nije prijavio sina Dejana Dragijevića i eventualno mu pomogao posle izvršenog krivičnog dela.

Iz oduke Apelacionog suda, posle čijeg je naloga da se optužnica protiv Radoslava ponovo preispita, ona odbačena, proizilazi da je tužilaštvo teretilo oca okrivljenog za ubistvo devojčice, da je znao da je njegov sin telo deteta doneo u njihovu porodičnu kuću u selu Zlot, ali da ga nije prijavio, a potom telo odneo i sakrio u "neku napuštenu kuću".

Apelacioni sud u Nišu, podsetimo, potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za teško ubistvo deteta i njima preti doživotna kazna zatvora.

- Činjenični opis dela u odnosu na Radoslava Dragijevića je protivrečan sam sebi i pravno neodrživ, jer navođenje da je ovaj okrivljeni opravdano sumnjiv da je pomogao okrivljenom Srđanu Jankoviću i nije ga prijavio kao izvršioca teškog krivičnog dela, nema potvrdu u čijeničnom opisu dela, s obzirom na to da sadrži isključivo opis pomaganja svom sinu Dejanu Dragijeviću kao saizvršiocu teškog ubistva - navodi se u odluci Apelacionog suda, koji je u odnosu da Radoslava Dragijevića vratio optužnicu sudu da ponovo odluči o njoj.

Kako se navodi, iz opisa u optužnici proizilazi da je Dejan Dragijević, u dogovoru sa Srđanom Jankovićem učestvovao u ubistvu devojčice, a potom njeno telo doneo u svoju kuću.

- Neposredno posle ubistva deteta, telo je Dragijević, iz opisa u optužnici, sa deponije doneo u svoju kuću u selu Zlot, uz znanje svog oca Radoslava Dragijevića, a potom opet telo premestio, odnosno ostavio u nekoj napuštenoj kući - navodi se u ovoj odluci.

Kako je pojašnjeno, po zakonu izvršilac krivičnih dela koja su Radoslavu Dragijeviću stavljena na teret ne može da odgovara ukoliko je pomoć nakon izvršenog krivičnog dela pružio krvnom srodniku, ili ga nije prijavio.

- U konkretnom slućaju, sud je zanemario da je Radoslav Dragijević pomogao i nije prijavio svog sina - zaključuje se u odluci.

Podsetimo, Danka Ilić je, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, ubijena 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora. Kobnog dana, ona je nestala iz dvorišta stare kuće njene majke Ivane. Ivana je u dvorište kuće došla sa Dankom i starijim detetom, da obiđe porodično imanje i devojčici se izgubio svaki trag. Intenzivna potraga za detetom trajala je danima, ali Danka niti njeno telo, nije pronađeno do danas.

U međuvremenu, dok je još trajala intenzivna potraga uhapšeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, zbog sumnje da su devojčicu koja je izašla sama na ulicu udarili službenim automobilom borskog "Vodovoda", potom je zadavili i sakrili telo, da bi prikrili zločin.

- Optužnica se temelji na priznanjima osumnjičenih, koja su prama tvrdnjama tužilaštva, zakonita jer su data uz prisustvo njihovih advokata, iako su obojica kasnije sve negirala. Temelji se i na mnogobrojnim dokazima koje smo sakupljali pola godine, počev od toga da su samo oni bili na mestu zločina, preko veštačenja kamera, izjava svedoka i drugih dokaza koje smo sakupili. Višem sudu su predati svi dokazi, oni će odlučiti o njihovoj kazni, a nadamo se da će obojicu proglasiti krivim za teško ubistvo - naveo je ranije izvor Kurira iz tužilaštva i podsetio na priznanje Dejana Dragijevića nakon hapšenja.

- Gotovo dva sata je pričao do detalja šta se sve dogodilo. On je kazao da je nakon udarca kolima Danka pala,a da je on sa sedišta suvozača istrčao, prišao joj i u momentu počeo da je davi rukama. Stiskao joj je svom silinom vrat i ona je vrlo brzo, po njegovoj proceni, prestala da diše. Nakon toga ubacili su njeno telo u gepek, a zatim odvezli i bacili na deponiju - podseća izvor na jezivo priznanje, koje je, po oceni tužioca, bilo verodostojno.

Izvor kaže i da ono što je praktično potvrdilo priznanje okrivljenih jeste zapis sa GPS uređaja koji se nalazi u "fijat pandi" koju su kobnog dana vozili osumnjičeni. Pošto se radi o službenom vozilu "Vodovoda", GPS je radio i pomogao je u rekonstrukciji njihovog kretanja. Tako je uređaj pokazao da je "fijat panda" kobnog dana u kritično vreme bila na deponiji i da je tu stajala minut i 41 sekundu. To je bilo oko 14 sati tog 26. marta.

- Okrivljeni su praktično za oko sedam minuta udarili Danku, ubili je, uneli u vozilo i odvezli na deponiju. To se dešavalo u intervalu od 13.53 do 14 sati, kada su snimljeni na deponiji - kaže izvor i podseća da telo Danke Ilić do danas nije pronađeno.

Prema optužnici, telo je potom s deponije odneto u kuću Dragijevića, a odatle u napuštenu kuću.

Inače i Dejan Dragijević i Srđan Janković se nalaze u pritvoru, dok je Radoslav Dragijević posle skoro dva meseca iza rešetaka pušten da se brani sa slobode.

- Odluka koja je doneta, da se obustavi postupak protiv Radoslava Dragijevića, ni sada nije konačna. Na nju pravo žalbe ima tužilaštvo, a ukoliko ona bude podneta, odlučivaće ponovo Apelacioni sud u Nišu. Tek ukoliko je potvrdi, odnosno protiv njega pravosnažno bude obustavljen postupak, Radoslav Dragijević je slobodan čovek - objašnjava sagovornik Kurira.

Radoslav Dragijević, inače, od prvog dana tvrdi da nije kriv, ali da nema dokaza ni da je njegov sin Dejan Dragijević učestvovao u ubistvu male Danke.

- Ja ne mogu da poverujem da je moj sin to uradio. Iskreno da kažem, ja sve mislim da je ovo nameštaljka, neko nam je sve ovo namestio, ali sad je gotovo - kroz plač je govorio Radoslav za Kurir nakon što je 29. maja 2024. godine pušten iz pritvora da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Iako se spekulisalo o tome da samo on zna gde je telo male Danke, Radoslav je ranije govorio da mu "ne mogu ništa" jer je nevin, kao i da veruje da njegov sin nije ubio devojčicu.

- Ja nisam kriv, meni ne mogu ništa, samo sina da mi ne diraju, jer sam jednog izgubio. Moj Dejan nije kriv. Nije moguće da oni to tako urade, da tako ubiju dete. Ne možete rupu iskopati za tri minuta - govorio je svojevremeno za medije stariji Dragijević.