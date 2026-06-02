Slušaj vest

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) podiglo je zbog šverca više od 4 tone kokaina optužnicu protiv odbeglog Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vuka Banićevića, Vlada Banićevića, Filipa Zindovića Kljajevića, Nebojše Bugarina, Božidara Jabučanina, Milana Popovića, Vladimira Bajčete i vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je takođe u bekstvu.

U optužnici je predloženo da se Banićevićima produži pritvor, a da se Vojinoviću, Zindoviću, Zviceru, Bugarinu i Jabučaninu koji su u bekstvu sudi u odsustvu.

1/9 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

Ostali okrivljeni u pritvoru su u drugim krivičnim predmetima.

- Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 10 okrivljenih: V.V., A.M., V.B., V.B., N.B., B.J., M.P., R.Z., F.Z. i V.B., a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B., za tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z., F.Z., B.J. i V.B., za po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je ukupno 4.139,605 kg kokaina - saopšteno je iz tog crnogorskog tužilaštva.