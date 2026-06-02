Slušaj vest

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) podiglo je zbog šverca više od 4 tone kokaina optužnicu protiv odbeglog Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vuka Banićevića, Vlada Banićevića, Filipa Zindovića Kljajevića, Nebojše Bugarina, Božidara Jabučanina, Milana Popovića, Vladimira Bajčete i vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je takođe u bekstvu.

U optužnici je predloženo da se Banićevićima produži pritvor, a da se Vojinoviću, Zindoviću, Zviceru, Bugarinu i Jabučaninu koji su u bekstvu sudi u odsustvu.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

Ostali okrivljeni u pritvoru su u drugim krivičnim predmetima.

- Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 10 okrivljenih: V.V., A.M., V.B., V.B., N.B., B.J., M.P., R.Z., F.Z. i V.B., a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B., za tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z., F.Z., B.J. i V.B., za po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je ukupno 4.139,605 kg kokaina - saopšteno je iz tog crnogorskog tužilaštva.

Istakli su da su protiv okrivljenih pokrenuli finansijsku istragu, "sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom delatnošću".

Ne propustiteHronikaAUSTRIJA RASPISALA NAGRADU ZA ZVICERA! 20.000 evra za informacije o vođi kavačkog klana: "Iznos deluje apsurdno u odnosu na težinu slučaja"
Radoje Zvicer.jpg
HronikaOVAKO JE ZVICER UMAKAO POLICIJI? Iznete i "skaj" prepiske kao dokaz, spominje se i državni vrh Crne Gore
Radoje Zvicer VIla
HronikaNUDI SE 20.000 EVRA ZA INFORMACIJU O RADOJU ZVICERU! "Opasan je i moguće naoružan! Ima nekoliko ožiljaka od prostrelnih rana" KORISTI OVIH 14 LAŽNIH IDENTITETA
zvicer.jpg
HronikaZVICEROV POLICAJAC NA RAČUNIMA IMAO 50 MILIONA EVRA! On je čuvar enormnog blaga vođe kavačkog klana, obojica godinama u bekstvu!
6579879.jpg