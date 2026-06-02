Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici danas je održano suđenje u postupku za ubistvo Zorana Golea (44) iz Inđije, koji je prošle godine ubijen na Badnje veče ispred svoje porodične kuće.

Pre početka suđenja, ispred zgrade suda okupili su se članovi porodice ubijenog. Među okupljenima su bili majka i otac Zorana Golea, kao i njegova šira rodbina, uključujući tetke i druge članove porodice koji od početka postupka prate sudski proces.

Ubijeni Zoran Gole Foto: Privatna Arhiva

Prema informacijama iz sudnice, optuženi Miloš Š. Kostić (41), kojem se optužnicom na teret stavlja teško ubistvo, izjasnio se da nije kriv za dela koja mu se stavljaju na teret. Ostala trojica okrivljenih – Đ. B. (29), S. D. (36) i A. S. (36) ostali su pri ranije datim iskazima. Inače, u pritvoru se nalazi samo Miloš Š. Kostić, dok se ostala trojica brane sa slobode.

Za razliku od pripremnog ročišta održanog u aprilu, kada se A. S. nije pojavio pred sudom i zbog čega je bila izdata naredba za njegovo prinudno dovođenje, današnjem glavnom pretresu prisustvovali su svi okrivljeni.

Sudski postupak vodi se protiv četvorice muškaraca zbog događaja koji se dogodio 6. januara prošle godine u Inđiji. Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Zoran Gole je oko 23 časa zadobio ubodne rane opasne po život ispred porodične kuće u Sremskoj ulici, od kojih je ubrzo preminuo. U trenutku napada sa njim je bio i njegov maloletni sin, dok su zajedno palili badnjak.

Rodbina žrtve ispred suda u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D.Š.

Optužnicom su obuhvaćena četiri muškarca. Milošu Š. Kostiću, inače rođenom bratu ubijenog navijača Alena Kostića Kubija, na teret se stavljaju krivična dela teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva i nasilničko ponašanje.

Đ. B. optužen je za nasilničko ponašanje i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se S. D. i A. S. terete za nasilničko ponašanje.

Tužilaštvo navodi i da je istog dana, nešto ranije, došlo do sukoba u Ulici Đorđa Vojinovića, u kojem su povređena dvojica mladića starosti 23 i 24 godine.