Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova , Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneli su krivičnu prijavu protiv V. V. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja čime je budžet Republike Srbije oštećen za više od 13,5 miliona dinara.

- Sumnja se da je od januara do jula 2023. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Šapca, izvršio nabavku i uvoz 774 polovna motorna vozila, a da Agenciji za zaštitu životne sredine nije prijavio uvezene količine proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i da nije obračunao i uplatio propisanu naknadu - saopšteno je iz MUP.