Na GP Šid u kamionu nađeno milion tableta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Upravom granične policije su otkrili i zaplenili na Graničnom prelazu Šid, oko milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, ukupne težine oko 165 kilograma i uhapsili D. M. (41), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: PU Sremska Mitrovica

- Tablete sa liste psihoaktivnih supstanci su pronađene u prikolici teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, na izlazu iz Republike Srbije. Policija je kod vozača pronašla veću sumu deviznog novca - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

