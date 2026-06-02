Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Sektora unutrašnje kontrole MUP danas je uhapšeno sedam osoba ubog sumnje da su na teritoriji Beograda od avgusta prošle godine od danas iz stranih brodova koji plove Dunavom istakali evro dizel gorivo i prodavali 

- Zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživenje radi vršenja krivičnih dela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uhapšeni su  I.R., D.R., R.Ž., D. J., N.Đ., S. B. i V. T. - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se dodaje, postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa u vremenskom periodu od avgusta 2025. godine do danas delovala tako što je na teritoriji grada Beograda sa stranih brodova koji plove Dunavom pretakala u plastične kontejnere, koji su se nalazili u teretnim vozilima, veće količine evro dizel goriva.

- Zatim su ga skladištili u improvizovana skladišta i na taj način neovlašćeno stavljala u promet neoporezovano gorivo i pribavljala za sebe zasad neutvrđenu protivpravnu imovinsku korist. Uhapšeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u prostorije Javnog
tužilaštva za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani - dodaje se u saopštenju JTOK.

