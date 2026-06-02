Viši sud u Negotinu obustavio je postupak protiv Radoslava Dragijevića, dok se njegov sin Dejan Dragijević i Srđan Janković i dalje nalaze u pritvoru zbog sumnje na ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju kod Bora, pri čemu telo deteta do danas nije pronađeno.

Jelena Spasić novinarka "Kurira" na rubrici Hronika kaže da je ova odluka donekle očekivana za one koji prate slučaj ubijene male Danke Ilić, a naglašava i da ova odluka nije konačna.

- Za one koji prate ovaj slučaj od prvog dana, već više od dve godine, ova odluka je donekle očekivana. Ipak, važno je naglasiti da ona nije konačna, tužilaštvo ima pravo žalbe, a o svemu će ponovo odlučivati Apelacioni sud u Nišu. Zato smo i dalje daleko od završetka postupka, iako se očekuje da bi uskoro moglo da dođe do zakazivanja suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću - počela je Spasić.

Dalji tok postupka i pravna obrazloženja

Kako ističe, optužnica je u slučaju završila procesnu fazu i očekuje se početak glavnog pretresa, uz napomenu da odluka o jednom od optuženih ne utiče suštinski na nastavak postupka.

- Optužnica za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić je, nakon više razmatranja, sada procesno zaokružena i očekuje se ulazak u glavni pretres, gde će sud ocenjivati dokaze i doneti konačnu odluku. Odluka kojom je oslobođen Radoslav Dragijević nema ključni uticaj na glavni postupak. Apelacioni sud je ranije ukazao da optužnica u delu koji se odnosi na Radoslava Dragijevića ima određene pravne nedostatke, pre svega zbog činjenice da je u pitanju otac jednog od osumnjičenih - kaže Jelena Spasić.

Spasić je navela da su u obrazloženju suda navedene zakonske odredbe o obavezama srodnika, kao i određene nejasnoće u vezi sa okolnostima nakon događaja, dok se postupak protiv drugih optuženih zasniva na odvojenim dokazima.

- Prema zakonu, bliski srodnici nisu dužni da prijave krivično delo koje je počinio član porodice, što je bila jedna od ključnih tačaka obrazloženja. Takođe, sud je ukazao na navode o kretanju tela nakon zločina, ali i na činjenicu da postoje indicije, ali ne i precizni dokazi o svim okolnostima. Ipak, to ne menja suštinu postupka protiv drugih optuženih, jer se njihova odgovornost zasniva na drugim dokazima - kaže Spasić.

Dalje ističe da mora da se proveri da li su ispunjeni svi zakonski uslovi da se podigne optužnica.

- Hipotetički, moguće je da Radoslav Dragijević sada progovori i promeni tok istrage, ali deluje malo verovatno s obzirom na njegove dosadašnje izjave i stavove. On od početka negira krivicu i tvrdi da je u pitanju nameštaljka. Ne bih ovo tumačila kao oslobađanje koje ukazuje na propuste u istrazi. Ovo pre ukazuje na to da sud insistira na striktnoj primeni zakona i procesnih pravila. Tužilaštvo je prikupilo dokaze i podiglo optužnicu, ali sud mora da proveri da li su ispunjeni svi zakonski uslovi. Ključno je i to što se u optužnici navodi da je telo deteta nakon zločina premeštano na više lokacija, ali ono do danas nije pronađeno. To dodatno komplikuje dokazivanje celog slučaja - kaže Jelena Spasić.

Neizvesnost istrage i očekivanja od suđenja

Ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora zbog toga što telo deteta nije pronađeno, uz procenu da bi suđenje moglo da počne tokom leta ili u septembru, ali da se ne očekuje njegov brz završetak, ističe Spasić.

- Nažalost, misterija i dalje traje i telo deteta i dalje nije pronađeno. I nakon više od dve godine, i dalje je nepoznato gde se telo nalazi, što dodatno otežava celu istragu i ostavlja brojna otvorena pitanja. Realno je očekivati da početak suđenja bude zakazan tokom leta ili najkasnije u septembru, zbog sudske pauze u avgustu. Međutim, to neće biti brz proces, očekuje se da će suđenje trajati duže i da neće biti završeno u kratkom roku - kaže Jelena Spasić.

Podsetimo, Danka Ilić je nestala 26. marta, kada je bila sa majkom i bratom na imanju u Banjskom Polju. Nakon što je nestala, pokrenuta je velika potraga koja je trajala danima, uz uključivanje građana i svih nadležnih službi. Pretraživani su teren, kanali i okolna područja, ali telo deteta nije pronađeno.

Uhapšeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici "Vodovoda", koji su prilikom hapšenja priznali monstruozni zločin, da bi nakon nekog vremena negirali krivicu.

Prema navodima tužilaštva, postoje i materijalni dokazi da se podigne optužnica protiv dvojice osumnjičenih, uključujući veštačenja i podatke sa GPS uređaja, koji se uklapaju u vremenski okvir događaja. Ipak, ključna nepoznanica ostaje ista - gde se nalazi telo deteta, što i dalje predstavlja centralno pitanje ovog slučaja.

