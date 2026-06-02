Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, odredili su zadržavanje do 48 časova I. J. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: MUP Srbije

- Sumnja se da je on juče, u ranim jutarnjim satima, naneo sebi prostrelnu ranu automatskim pištoljem nakon čega je policiji i Hitnoj pomoći prijavio da mu je, ispred kuće, povredu vatrenim oružjem nanela nepoznata osoba - saopšteno je iz MUP.

Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašli automatski pištolj sa dva komada pripadajuće municije i više komada municije drugog kalibra.

Foto: MUP Srbije

Podsetimo, I. J. je juče oko tri sata ujutru primljen u jednu beogradsku bolnicu sa prostrelnom ranom na nozi.

- Lekari su obavestili policiju o tome da je pacijent ranjen iz vatrenog oružja. Inspektori su uzeli izjavu od I. J., ali je njegova priča od samog početka bila sumnjiva. On je, naime, ispričao da je stajao ispred svoje kuće u naselju Kaluđerica kada je odjednom osetio bol u nozi. Kako je ispričao, zbog mraka i šoka nije video odakle je pucano - podseća izvor i dodaje da je I. J. potom rekao da je u tri sata ujutru napolju čekao devojku kada je pogođen hicem.

