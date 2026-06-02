Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su policijske službenike PU za grad Beograd B. M. (41) i N. K. (36) zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

- Oni se sumnjiče da su, svesno i sa umišljajem, postupili suprotno zakonima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se uređuju bezbednosne provere i odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije i na taj način omogućili jednom građaninu ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, a kome u prethodnom periodu nisu odobrene zbog postojanja bezbednosnih smetnji - saopšteno je iz MUP.