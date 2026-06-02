U Ulici Strahinjića Bana u Prokuplju danas oko 13 časova kontejner za smeće pao je starijoj ženi na nogu i prema prvim informacijama naneo joj tešku povredu.

- Bio sam u tom momentu na ulici, kada je žena prišla kontejnerima koji su bili loše postavljeni, odnosno nagnuti, da baci smeće. Samo se čuo prasak i videli smo kako žena leži, a preko noge joj je kontejner - kaže očevidac.

Dodaje da je Hitna pomoć brzo stigla, a da žena uopšte i nije bila svesna šta se dogodilo od prevelikog šoka.

- Pokušala je da ustane, govorila kako joj nije ništa, a meni se činilo da joj se noga držala samo na delu kože - prepričava Prokupčanin ono što je video.