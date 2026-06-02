UŽAS U PROKUPLJU! NOGA JOJ SE DRŽALA SAMO NA DELU KOŽE: Kontejner pao na ženu i teško je povredio!
U Ulici Strahinjića Bana u Prokuplju danas oko 13 časova kontejner za smeće pao je starijoj ženi na nogu i prema prvim informacijama naneo joj tešku povredu.
- Bio sam u tom momentu na ulici, kada je žena prišla kontejnerima koji su bili loše postavljeni, odnosno nagnuti, da baci smeće. Samo se čuo prasak i videli smo kako žena leži, a preko noge joj je kontejner - kaže očevidac.
Dodaje da je Hitna pomoć brzo stigla, a da žena uopšte i nije bila svesna šta se dogodilo od prevelikog šoka.
- Pokušala je da ustane, govorila kako joj nije ništa, a meni se činilo da joj se noga držala samo na delu kože - prepričava Prokupčanin ono što je video.
Nakon što joj je ukazana prva pomoć od strane medicinske ekipe, žena je prebačena na Odlejnje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje gde je u toku dijagnostika povreda.