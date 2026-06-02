Slušaj vest

Dušan J. (27), koji je optužen za pokušaj ubistva Dejana Vuksanovića (33) 22. aprila 2025. godine u restoranu u naselju West 65 na Novom Beogradu, negirao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu te optužbe.

On je rekao i da ne priznaje ni optužbe za držanje i nošenje oružja, ali da priznaje držanje narkotika i to marihuane, koja je nađena prilikom pretresa stana u kojem je živeo sa nevenčanom suprugom.

1/6 Vidi galeriju Dejan Vuksanović odlazi iz bolnice Foto: Marko Karović

On je optužen da je, maskiran u dostavljača hrane, ušao u restoran u kom je Vuksanović sedeo sa prijateljem, izvukao pištolj iz džepa, pucao i pogodio ga u nogu. Nakon toga je pobegao.

Dušan J. je iznoseći odbranu ispričao da je 22. aprila prošle godine ceo dan bio kod tašte u stanu u Zemunu i montirao joj neki plakar.

- Po tome pamtim taj dan, znam da je bio utorak i treći dan Vaskrsa. Ceo dan nisam izlazio iz stana i u to sam siguran. Moja tašta to sve može da potvrdi. Oštećenog ne poznajem, nikada ga u životu nisam video, niti sam imao bilo kakvih dodirnih tačaka sa njim. Nikada nisam ni pomislio da nekoga ubijem, a ne pokušao - kazao je okrivljeni Dušan J.

Trenutask ranjavanja Dejana Vuksanovića Foto: Privatna Arhiva

Inače, njegov branilac je posle toga taštu predložio za svedoka.

Dušan J. je dalje rekao da ga optužuju da je 17. aprila opservirao teren vozeći električni trotinet.

- Snimke nisam video, ali mi je branilac rekao šta se na njima nalazi. Ja nikada u životu nisam bio u naselju Vest 65, ni tog dana kada se to desilo, ni pre, ni posle. Nije istina da sam opservirao teren i pripremao krivično delo. Istina je da vozim električni trotinet i da sam se u tom periodu kretao po Zemunu i Novom Beogradu, pa je moguće da sam snimljen. Više puta sam prolazio, jer sam u aprilu tražio stan da se preselimo ja i supruga, razgledao sam stanove i na kraju smo našli da iznajmimo u Zemunu. U njega smo se uselili 7. maja i tu sam posle uhapšen - rekao je okrivljeni, navodeći da nije tačno da se u tom stanu krio.

Ispričao je i da je radio u firmi za tehnički pregled automobila, da je u februaru 2025. godine dao otkaz i da se onda bavio molerajem.

Nakon iznošenja odbrane okrivljeni nije hteo da odgovara ni na čija pitanja.

Marihuana na komodi