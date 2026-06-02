Zbog povrede ugleda strane države, Više javno tužilaštvo u Subotici, zatražilo je od Višeg suda u Subotici, da otvori pripremni postupak protiv dvojice maloletnika. Oni su osumnjičenih da su ,u vreme proslave ispraćaja maturanata subotičke Tehničke škole Ivan Sarić, oteli zastavu koju je nosio jedan od učenika te škole, a koja je kasnije nađena nagorela na drugoj lokaciji.

- Postoji osnov sumnje, da su dva maloletna lica oduzela i zapalila zastavu Mađarske, čime je izvršeno krivično delo povreda ugleda strane države. Stoga je VJT Subotica zatražilo od Višeg suda Subotice da pokrene pripremni postupak protiv dvojice maloletnika - ističu u Policijskoj upravi Subotice.

Incident se dogodio preko puta te škole, 29. maja, posle 9 sati ujutro.

Potvrđeno je i da su osumnjičeni maloletnici prišli učeniku koji je nosio mađarsku zastavu i oduzeli mu je, a nakon incidenta je zastava nađena sa tragovima paljenja. Uzete su i izjave od profesora i očevidaca, ali i maloletnika, a preuzeti su i snimci sa nadzornih kamera i slučaj je sada u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva.

Danas je lider SVM-a Balint Pastor da izjavu RTV Panon, da je oduzimanje i paljenje zastave ozbiljno krivično delo.

- Taj incident i slučaj ne bi trebalo ni da se umanjuje, niti da se potceni i banalizuje, ali ni da se koristi za sticanje političkih poena, na takav način da se širi panika. Incident je izolovan, pa nadležne institucije bi trebalo da procesuiraju počinioce - istakao je Balint Pastor za RTV Panon.

Paljenje mađarske zastave su osudili i drugi predstavnici organa i institucija u Subotici, podvlačeći da se radi o izolovanom incidentu, uz poruku da su takvi postupci nedopustivi u društvu, da se ne bi narušili dobri odnosi među nacionalnim zajednicama u višenacionalnim sredinama, poput Subotice, koja neguje dobre odnose 28 nacionalnih manjina u ovoj sredini.