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Jedan automobil se zapalio na auto-putu posle Begaljičkog brda, u smeru ka Nišu. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" automobil je zaustavljen u zaustavnoj traci, dok se stvaraju zastoji. 

Trenutno nije poznat uzrok, kao ni stanje učesnika. 

Kurir.rs

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