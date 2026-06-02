Automobil se zapalio na auto-putu posle Begaljičkog brda u smeru ka Nišu, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. Uzrok požara i stanje učesnika za sada nisu poznati
Buktinja
AUTOMOBIL PLANUO NA AUTO-PUTU KOD BEGALJIČKOG BRDA! Gužve u smeru ka Nišu, snimak požara kruži mrežama (VIDEO)
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Jedan automobil se zapalio na auto-putu posle Begaljičkog brda, u smeru ka Nišu.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" automobil je zaustavljen u zaustavnoj traci, dok se stvaraju zastoji.
Trenutno nije poznat uzrok, kao ni stanje učesnika.
Kurir.rs
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