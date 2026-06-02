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Muškarac se zabarikadirao u stanu u okrugu Hehsten u Dortmundu u utorak uveče. Kako piše Bild, čovek je uzeo dvoje male dece za taoce i prethodno je pucao na policajca, a veruje se da je počinilac srpski državljanin.

Prema pisanju medija, policajac je nosio zaštitni prsluk i stoga je srećom samo lakše povređen hicem.

Situacija je i dalje napeta, a otmičar je naoružan. Službe za vanredne situacije se prvenstveno nadaju da deca neće biti povređena, a mediji prenose da najmlađe dete ima samo sedam godina.

Srbin je pre talačke krize izazvao nered u restoranu, preteći gostima i prskajući biber sprejom. Zatim je pobegao automobilom. Kada je policija pokušala da ga zaustavi, ispalio je metak iz oružja malog kalibra kroz prozor, pogodivši policajca. Zatim je pobegao u kuću i navodno drži dvoje dece kao taoce.

1/12 Vidi galeriju Srbin drži decu u talačkoj krizi u Dortmundu, Nemačka Foto: Printskrin X

Teško naoružani policajci su sada na mestu talačke situacije i, opremljeni štitovima, između ostalog, proveravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao.

Pregovarački tim iz Specijalne komande za raspoređivanje (SEK) stigao je u okrug Hehsten u Dortmundu i pokušaće da ubedi počinioca da napusti talačku situaciju, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje dece.

Kako javljaju reporteri sa lica mesta, policija stoji sa ženom u kordonu na znatnoj udaljenosti od kuće gde je muškarac još uvek zabarikadiran sa decom. Navodi se da je ona možda partnerka otmičara.

Takođe, viđen je i specijalac kako prilazi kući sa psom, gde se čovek još uvek krije sa dvoje dece. Psi se često koriste u takvim situacijama da bi potencijalno onesposobili otimača talaca.