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Muškarac, za kojeg tamošnji mediji pišu da je srpski državljanin (51), danas se zabarikadirao u stanu u okrugu Hehsten u Dortmundu, a kako dodaju, dvoje male dece je uzeo za taoce, nakon što je prethodno pucao na policajca.

Naime, kako je pisao Kurir, policajac je srećom nosio zaštitni prsluk i stoga je samo lakše povređen hicem.

Srpski državljanin je prethodno napravio haos u jednom restoranu, gde je palicom i biber sprejem pretio gostima, nakon čega je pobegao automobilom.

1/12 Vidi galeriju Srbin drži decu u talačkoj krizi u Dortmundu, Nemačka Foto: Printskrin X

Kada je policija pokušala da ga zaustavi, očigledno je ispalio iz oružja malog kalibra kroz prozor, pogodivši policajca. Trenutno se nalazi u kući gde je pobegao, sa dvoje dece, prema pisanju nemačkih medija. Prema informacijama BILDA, otmičar ima ukupno troje dece, dok je dvoje uzeo za taoce.

Teško naoružani elitni policajci sada su na mestu situacije sa taocima i proveravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao – opremljen, između ostalog, balističkim štitovima.

Pregovarački tim iz SEK-a (Specijalne komande za raspoređivanje) stigao je u okrug Hehsten u Dortmundu i pokušaće da ubedi počinioca da napusti situaciju sa taocima, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje dece.

Kako javljaju reporteri sa lica mesta, policija stoji sa ženom u kordonu na znatnoj udaljenosti od kuće gde je muškarac još uvek zabarikadiran sa decom. Navodi se da je ona možda partnerka otmičara.