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U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku pronašli su u okolini Beograda improvizovani kamp i pet iregularnih migranata za koje se sumnja da su iz Avganistana.

Iregularni migranti dovedeni su u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd.

Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.

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