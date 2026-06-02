Policija u Beogradu pronašla improvizovani kamp sa pet iregularnih migranata iz Avganistana. Akcija uključila više policijskih jedinica.
Hronika
OTKRIVEN MIGRANTSKI KAMP KOD BEOGRADA 5 osoba dovedeno u policijsku stanicu (VIDEO)
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U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku pronašli su u okolini Beograda improvizovani kamp i pet iregularnih migranata za koje se sumnja da su iz Avganistana.
Iregularni migranti dovedeni su u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd.
Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.
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