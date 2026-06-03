KRAJ TALAČKE KRIZE U DORTMUNDU: Predao se državljanin Srbije (51) koji je pucao na nemačku policiju i svoje tri ćerkice držao kao taoce (FOTO/VIDEO)
Državljanin Srbije (51) predao se policiji rano jutros, u 3.30 časova, pošto se sinoć zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom, javlja nemački Bild koji je izveštaj sa mesta drame započeo rečenicom: Gotovo je!
Noćna talačka drama, čiji je akter navodno naš državljanin, od sinoć je na naslovnim stranama nemačkih medija a vest da je talačka kriza uspešno okončana osvanula je i jutros kao glavna.
Kako se saznaje, talačkoj krizi prethodio je incident u jednom restoranu, posle kog je on pobegao kući i, prema navodima nemačkih medija, držao svoju decu kao taoce.
Nemački Bild je objavio da je on u utorak uveče posle incidenta u restoranu pucao i na policajca, a potom se sa svoje tri ćerke, starosti 7, 10 i 12 godina, zabarikadirao u stanu. Devojčice su posle njegove predaje, srećom, prošle bez povreda i nakon drame preuzela ih je policija.
A sve je počelo tako što je muškarac, za kog se veruje da je državljanin Srbije, napao goste jednog restorana u Dortmundu. Incident je navodno počeo sukobom u restoranu, gde je muškarac pravio haos i napao goste biber-sprejom, a zatim pobegao automobilom.
U međuvremenu policiji je stigao u poziv od žene koja je zatražila pomoć i u trenutku kada je nemačka policija došla ispred stambene zgrade na jednog od policajaca navodno je pucao pomenuti srpski državljanin. Srećom, pucao je u pancir policajcu koji ima samo lakše povrede posle čega se zabarikadirao u stan sa, kako pišu nemački mediji, svoje tri ćerke.
Inače, muškarac je na policajca pucao iz automobila, iz malokalibarskog oružja, kada je policija pokušala da ga zaustavi nakon što je napao goste u restoranu u Dortmundu.
Kurir.rs/Bild