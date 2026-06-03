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Noćna talačka drama, čiji je akter navodno naš državljanin, od sinoć je na naslovnim stranama nemačkih medija a vest da je talačka kriza uspešno okončana osvanula je i jutros kao glavna.

Kako se saznaje, talačkoj krizi prethodio je incident u jednom restoranu, posle kog je on pobegao kući i, prema navodima nemačkih medija, držao svoju decu kao taoce.

Nemački Bild je objavio da je on u utorak uveče posle incidenta u restoranu pucao i na policajca, a potom se sa svoje tri ćerke, starosti 7, 10 i 12 godina, zabarikadirao u stanu. Devojčice su posle njegove predaje, srećom, prošle bez povreda i nakon drame preuzela ih je policija.

A sve je počelo tako što je muškarac, za kog se veruje da je državljanin Srbije, napao goste jednog restorana u Dortmundu. Incident je navodno počeo sukobom u restoranu, gde je muškarac pravio haos i napao goste biber-sprejom, a zatim pobegao automobilom.

1/19 Vidi galeriju Srbin drži decu u talačkoj krizi u Dortmundu, Nemačka Foto: Printskrin X

U međuvremenu policiji je stigao u poziv od žene koja je zatražila pomoć i u trenutku kada je nemačka policija došla ispred stambene zgrade na jednog od policajaca navodno je pucao pomenuti srpski državljanin. Srećom, pucao je u pancir policajcu koji ima samo lakše povrede posle čega se zabarikadirao u stan sa, kako pišu nemački mediji, svoje tri ćerke.